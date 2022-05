La boda de la influencer Marta Lozano y el odontólogo Lorenzo Remohí este fin de semana en Xàbia ha sido uno de los eventos más comentados del mundo de las 'socialités' en la prensa rosa. Este lunes, dos días después de la celebración que llenó el municipio de la Marina de caras conocidas, el enlace seguía ocupando minutos de televisión.

Al hilo de la celebración, Rosa Benito, la cuñada de la fallecida Rocío Jurado, que trabaja desde hace años en televisión comentando la vida de la artista fallecida hace 16 años, ha querido meterse en un charco del tamaño de la playa de l'Arenal.

Quan al fitur poses Javea, al fullets turístics poses Javea i a l'entrada del teu poble poses Javea (junt a Xàbia), després passa el que passa. pic.twitter.com/k3WYSIafmB — Fus (@pepalfus) 30 de mayo de 2022

Los letreros del programa 'Ya es mediodía' ubicaban la celebración en Xàbia, algo que ha provocado el enfado de la colaboradora televisiva. "Toda la vida ha sido Jávea", protestaba Benito.

"Estamos en España"

La queja de Benito, convertida en defensora del castellano en las instalaciones de Mediaset, ha continuado. "Toda la vida ha sido Jávea, Alicante... ya está bien de tanta 'x' en todos los sitios", argumentaba contra el uso del topónimo oficial de la localidad alicantina. "Ya está bien, de verdad. Dices Xàbia y no sabe nadie dónde está".

Las palabras de la colaboradora de Telecinco han provocado reacciones dispares entre sus compañeros. Miguel Ángel Nicolás le ha respondido con ironía al recordar la pronunciación de 'Sanjenjo' que se hizo la semana pasada durante la mediática visita del rey emérito a Galicia.

"Vamos a hablar que todos nos entendamos"

Lejos de frenar, Benito se ha mantenido firme en su manifestación. "Me da igual que me critiquen", ha afirmado al tiempo que ha recordado que es nacida en Alicante. "Yo soy de Alicante, y eso... Alacant, no. Alicante. València lo ponen [con acento abierto]... que estamos en España. Vamos a hablar que todos nos entendamos", ha proseguido.

Sonsóles Ónega, periodista que presenta 'Ya es mediodía', ha intentado reconducir las polémicas declaraciones de Benito. "Son idiomas que forman parte de la riqueza del español", apuntaba Ónega.

Pero la cuñada de Rocío Jurado estaba decidida a continuar. "Mi abuela me ha hablado toda la vida en valenciano, toda la vida. Venían mis amigas y le decía: 'Iaia, no les hables [en valenciano] que no te entienden'. Y al final terminaba hablando [en castellano] porque sabía castellano", relataba.

Para terminar su defensa del uso del castellano, Benito ha querido recalcar que entiende "perfectamente los idiomas o dialectos", y ha afirmado que cuando ella estudió "eran dialectos". "Son idiomas cooficiales", le ha corregido Ónega antes de continuar comentando la boda en Xàbia.

Las fotos de los preparativos de la boda de Marta Lozano