Después de meses mostrándose muy crítica con Kiko Rivera en cada una de sus apariciones en 'El programa de Ana Rosa' y dejando claro que su relación estaba completamente rota y así seguiría siendo por el momento porque no confía en su hermano y sus arrebatos, Isa Pantoja ha 'pisado el freno' y, por primera vez en mucho tiempo, no se ha mostrado cerrada en banda a una posible reconciliación con el Dj.

Comentando en el programa las últimas polémicas en las que se ha visto envuelto Kiko - ya que han suplantado su identidad en redes sociales a la vez que le han acusado de deber 3000 euros a un vecino durante sus vacaciones familiares en Punta Cana - Chabelita se ha mostrado de lo más comprensiva con su hermano, solidarizándose con él.

Una actitud que ha hecho que Joaquín Prat, sorprendido, le comentase que la ve mucho más relajada en lo que a la relación con Kiko se refiere y le preguntase si está abierta a un hipotético acercamiento: "Ahora que lo dices sí me doy cuenta de que he bajado un poquito... No ha cambiado nada, pero no me está perjudicando, está respetando mi tiempo y no le puedo decir nada malo. El pobre hombre no ha hecho nada malo, se ha ido de vacaciones".

Sin embargo, y pesar de estas palabras conciliadoras, Isa ha dejado claro que por el momento "no está en mi mente" hablar con su hermano y no cree que pudiese coger el teléfono en el caso de que Kiko decidiese llamarla, aunque confiesa que esto no quiere decir que no le desee lo mejor al Dj: "No me alegro de las cosas malas que le pasen".