Tamara Falcó decidió romper con Íñigo Onieva hace a penas un mes y medio después de que se filtraran a la prensa unas imágenes en las que el prometido de la marquesa de Griñón salía besándose con otra mujer. Esta traición fue un batacazo para ella, y por este motivo todo este tiempo ha decidido refugiarse en su familia y amigos, y ha tratado de mantener su mente ocupada.

Ahora la influencer ha reaparecido en un evento de moda, exactamente como la responsable de presentar la segunda colección de Pedro del Hierro y la cápsula de Navidad de la firma. En ese momento ha aprovechado también para hacer unas declaraciones a los medios de comunicación, asegurando que ya está mucho mejor.

"Ya ha pasado un tiempo. He estado con mi hermana en Doha, me lo he pasado pipa. He estado de concierto, era la primera vez que bailaba… He salido a cenar, he tenido la boda de mi mejor amiga, no iba a estar sentada en una silla. Esto es raro, va y viene, pero la verdad es que estoy bien", ha revelado con mientras lucía una sonrisa que confirmaban sus palabras.

Además, la hija de Isabel Preysler ha vuelto ha dar una lección de mujer empoderada, asegurando que su vida es maravillosa, y que eso no va a cambiar después de su ruptura con Íñigo porque su felicidad no dependía de ello: "Yo tengo la misma vida. Tenía una vida estupenda y no tengo por qué cambiar de vida. A mí mi vida me encantaba y no está definida por una pareja".

En el momento en el que la prensa le pregunta sobre si sería capaz de conceder una segunda oportunidad a su expareja, ha respondido de manera muy tajante, asegurando que bajo ningún concepto dejaría pasar la traición que sufrió por parte de él: "Creo en las segundas oportunidades, pero seguro que la tendría con otra persona. Creo que al final se han dado unas circunstancias… a día de hoy estoy bien sola, solo pienso en mi futuro".

Los periodistas han tratado de ahondar todavía más en el tema, queriendo conocer el tipo de relación que mantienen Íñigo Onieva y Tamara Falcó en la actualidad: La verdad es que no mantengo ningún tipo de relación con Íñigo por prescripción facultativa, que la llevo a rajatabla", ha aclarado la marquesa de Griñón.

Y es que la influencer ha aprovechado este mes y medio para desconectar y arroparse en sus seres queridos: "Mi familia siempre ha estado a mi lado, mi hermana, mis sobrinos, que son lo máximo, mi madre… Ha sido un pilar gigante. Mis amigas… No he estado sola casi en ningún momento. He estado súper apoyada".