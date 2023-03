Lo que comenzó como un rumor se ha confirmado en las últimas horas. Anabel Pantoja y Yulen Pereira han roto después de diez meses de intensa relación y, por lo que parece, la ruptura es definitiva. Fue el esgrimista quien acabó con su noviazgo el pasado miércoles, justo después de que la influencer aterrizase en Madrid tras casi un mes de gira por Norteamérica con su tía, Isabel Pantoja.

Una ruptura sobre la que cada vez conocemos más detalles y sobre la que la prima de Kiko Rivera se ha pronunciado ahora por primera vez. Tal y como ha contado Leticia Requejo en 'El programa de Ana Rosa', la decisión de Yulen es definitiva, la tomó hace tiempo y estaba bastante meditada, y a Anabel le llama mucho la atención por qué ha esperado hasta ahora y no la dejó antes de que se fuese de gira con la tonadillera.

¿El motivo que le ha dado el esgrimista? Que sus sentimientos ya no son los mismos y, como ha revelado Marisa Martín Blázquez, que se ha dado cuenta de que llevan vidas muy diferentes y él lo que quiere ahora es centrarse en su carrera deportiva.

Una ruptura sobre la que Yulen guarda silencio, aunque sí ha desmentido bastante enfadado y con un "dejar de inventaros cosas ya" que haya sido desleal a Anabel.

La influencer, por su parte, se refugia en su Sevilla natal con su madre y sus amigos más cercanos y ha confesado a Leticia Requejo que, aunque está "tocada", está "bien": "Por lo menos sigo viva" ha dicho, asegurando que ahora lo que quiere es estar tranquila y aislarse de las informaciones que se están dando sobre la ruptura porque "no quiere saber absolutamente nada".

Además, Anabel ha roto su silencio en redes sociales y, con un vídeo de su reciente viaje a Puerto Rico y la canción de 'Mañana será bonito' de Karol G -cuya letra dice habla de un desengaño por amor- ha asegurado que "teniendo salud, trabajo y gente que me quiere... no se necesita más". Toda una declaración de intenciones con la que deja claro que su ruptura con Yulen no acabará con ella.