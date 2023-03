Las redes sociales ocupan una parte importante del entretenimiento de las personas y aportan múltiples beneficios, pero también poseen su lado oscuro. Para algunos usuarios esconderse detrás de la pantalla o bajo el anonimato facilita el 'hate' hacia personas sin motivo aparente. Así ha sido el caso de Óscar, el joven de Tiktok que sube vídeos comentando las canciones que más le gustan de sus grupos favoritos.

Sus expresiones y gestos han sido los motivos por los que la gente le ha criticado masivamente en Twitter en el vídeo en que nombraba sus preferencias de los Arctic Monkeys, hasta tal punto que el joven ha tenido que subir otro video haciendo defensa de la salud mental y los efectos que puede tener en la gente joven tales comentarios. "No tengo Twitter, pero lo he visto y no voy a opinar más de este tema pero siento que le tengo que dar espacio aquí", ha comenzado diciendo el tiktoker.

"Creo que tenía que hacerlo porque me ha afectado, soy una persona muy normal, simplemente comparto mis gustos musicales para que la gente descubra nuevas canciones y se lo pase bien, pero me ha afectado aunque sé que lo voy a poder gestionar", ha continuado relatando. Así pues, ha instado a los usuarios a que recapaciten porque esos comentarios pueden afectar gravemente a la salud mental de las personas que se exponen en redes y "la historia puede acabar de una forma distinta".

Además, ha aprovechado para agradecer a los que han salido a defenderle y cuestionar los desproporcionados comentarios que se han vertido sobre él. "Da igual el contenido que hagas, nadie se merece levantarse un día y ver miles de personas insultándoles", pero anima a que reflexionen porque "quizá han podido afectar a una persona que no se esperaba", ha finalizado. Por ello, los usuarios se han volcado en Twitter y han mostrado su apoyo al joven.

Me paro a pensar y digo k coño habrá hecho el chico este de tik tok Oscar, solo ha hecho un vídeo haciendo un top de canciones sobre artic monkeys sin hacer daño a nadie y solo por eso le cae hate? — lil camaron (@lil_verne) 6 de marzo de 2023

Os subo aquí un Tik Tok que veo necesario que esté en twitter también.



El hate que le ha caído al chico de Tik Tok (Oscar) NO TIENE PUTO SENTIDO! pic.twitter.com/tF50aKwm0t — Pauli G (@PauliGtv) 7 de marzo de 2023