Albert Rivera y Carla Corletti han "consolidado" su relación. Así lo han demostrado las imágenes que ha publicado la revista Semana en su edición impresa, en las que ambos han sido cazados por las cámaras en actitud cariñosa.

Hace unos meses el expolítico ya había acaparado titulares al ser relacionado con Aysha Saraaui durante sus vacaciones en Ibiza. No obstante, más tarde se dio por sentado que con mantendría una relación íntima sería con Corletti.

No es la primera ni la segunda vez que los medios de la prensa rosa pillan a Rivera junto con la influencer, por lo que la relación parece ir viento en popa. De hecho, el pasado mes de agosto también fueron fotografiados disfrutando de unas vacaciones juntos.

Rivera, también fotografiado junto a Malú

Por otra parte, la revista Semana también ha sacado a la luz unas instantáneas en las que el abogado aparece junto a su expareja, la cantante Malú. No obstante, este encuentro no se debería ni mucho menos a una posible reconciliación, si no que vino dada por la hija que tienen en común.

La ruptura entre Albert Rivera y Malú ha sido una de las más sonadas de este último año, sorprendiendo a todo el mundo por esta decisión tras más de cuatro años de relación en la que la expareja mantuvo su romance completamente alejado de las cámaras y la prensa.