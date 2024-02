Si hay un evento deportivo para los estadounidenses este es la Super Bowl. No solo por ser la final del fútbol americano, sino porque durante el descanso se realiza un macro espéctaculo músical protagonizado por icónicos artistas. Este año, el encargado de llevar a cabo el Halftime Show ha sido el cantante estadounidense, Usher. Su actuación ha durado casi 13 minutos y ha contado con cientos de bailarines, banda de música en directo y acróbatas para dar un show memorable. El artista abrió con "Caught up" y desde el inicio, en un brillante conjunto blanco, arrasó con sus pasos de baile.

Los Invitados de Usher

Después de cantar "U Don't Have to Call", "Superstar" y "Love in This Club", empezó la primera de varias colaboraciones que hizó Usher durante su Halftime Show, algo muy común y esperado por los espectadores durante la actuación. Alicia Keys espectacular de rojo cantaba al piano, también rojo, "If I Ain't Got You", para después cantar a dúo con Usher su tema del 2011 "My Boo". Despues de esto, Jermaine Dupri, el productor de música, hacía una breve aparición para introducir "Confesions". Usher continuó con "Burn", para la cual aparecería H.E.R protagonizando un solo de guitarra en el mainstage.

Ya con el segundo vestuario azul y negro, calzado con unos patinetes y junto a bailarines también calzados con ellos, Usher volvía al escenario esta vez acompañado de Will.i.am haciendo bailar al público al ritmo de su hit "OMG". Seguía Lil Jon en uno de los escenarios, rodeado del público, rapeando el inolvidable "Turn down for what". "Yeah" fue la canción del gran cierre, interpretada por Usher, Lil Jon y Ludacris, el último de los invitados. Unidos los cantantes, la banda de música y los bailarines deletreando "USHER", el artista logró terminar con una energía arrochadora por todo el estadio.

Usher just having a roller skating party at the NFL Super Bowl.



Thats cool. I guess… pic.twitter.com/tb6lRHN3SP — Coby's Gambling Corner (@CobyValentine) 12 de febrero de 2024

Ni Justin Bieber, ni Pitbull

Los dos cantantes con los más se esperaba que Usher se subiera al escenario en la Super Bowl, terminaron no haciendolo. Se aguardaba la aparición de Pitbull, rapero con el que Usher colaboró con el hit "DJ Got Us Fallin In Love", pero ni la canción, ni Mr. Worldwide terminaron apareciendo durante la actuación. Aún más ansiada era la aparición del cantante canadiense, Justin Bieber. Los rumores fueron en aumento cuando se vió llegar Justin al estadio un par de horas antes del partido, pero esto tan solo fue para asistir al evento, no para participar en el. Ambos artistas mantienen una relación muy cercana desde los inicios de Bieber, por lo que los fanáticos esperaban una reencuentro para interpretar "Somebody To Love Remix".

La Super Bowl

La final de la NFL se celebró está madrugada, hora española, en el Allegiant Stadium de Las Vegas, con capacidad para hasta 65.000 personas. Los ganadores fueron los Kansas City Chiefs, quienes se hicieron con su segundo anillo consecutivo, anotando 25 puntos, frente a los 22 que anotaron los San Francisco 49ers. Pero, recibe la misma, o casi más atención a nivel internacional, el Halftime Show que es el gran espectáculo que ocurre en el centro del campo durante el descanso del partido de fútbol americano. Este acoge a artistas de renombre internacional como Beyoncé, Bruno Mars, Coldplay o Rihanna, la encargada de actuar el año pasado. Lograr ser seleccionado para dar esta performance es considerado como uno de los mayores logros en la carrera de los cantantes. Para el 2024, el encargado de hacerlo ha sido Usher, el cantante estadounidense con una gran popularidad en Estados Unidos.

Entre a los asistentes destacados este año estuvieron Justin Bieber y su esposa Hailey Bieber, Beyoncé y Jay Z, el clan Kardashian, LeBron James, Lady Gaga, Blake Lively o Ice Spice, entre muchos otros. Pero, induscutiblemente, la que robó todas las miradas fue la cantante Taylor Swift quien acudió para apoyar a su pareja Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs. Ambos protagonizaron un romantico beso al final del partido.

Sobre Usher

Usher es un cantante estadounidense de 45 años con más de treinta años de carrera en el mundo de la música. El artista saltó a la fama con su segundo single "Think of You" y se hizó rápidamente reconocido gracias a su suave voz y a su gran habilidad para el baile, siendo capaz de dar grandes actuaciones en directo. Usher ha lanzado siete álbumes, más de cincuenta sencillos y, además de los artistas ya mecionados, también ha colaborado con Future, Jungkook o David Guetta. Fue galadornado como Mejor Artista del Año en 2004 por Billboard y ha ganado ocho Grammys, llegando a recibir casi 350 premios durante el tiempo que ha estado activo en la industria, que continúa a día de hoy.