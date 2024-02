Dani Martín dedica una canción de amor a Ester Expósito: "Me tiene loco"

Esta mañana el último tema de Dani Martínha dejado con la boca abierta a sus fans. Y no solo a los suyos, sino también a los más de 26 millones de seguidores de Ester Expósito. El cantante ha compuesto una canción de amor que ha dedicado a la conocida actriz. De hecho, el artista la ha titulado con el nombre de la intérprete.

"Espérate y pellízcame, que he visto a Ester Expósito. Que no la conozco en persona y me tiene loco. La miro a ver si me mira y pasa de todo. Suena la foto y se ha puesto a bailar. Ester Expósito, ¿por qué no me miras si la escribí por nosotros?", canta Dani Martín.

El tema está causando una revolución en redes sociales, y es que los fanáticos tanto del cantante como de la actriz ya están rumoreando la posibilidad de que exista una relación que vaya más allá de la amistad entre los dos artistas.

La respuesta de Ester Expósito

La reputada actriz, protagonista de la canción de amor de Dani Martín, ha respondido. De hecho, Ester Expósito ha comentado en la publicación que ha subido el cantante a su cuenta de Instagram para promocionar la canción. En la fotografía aparece la intérprete con cara de sorprendida, quien no ha dudado en comentar el post: "Las wayfarer siempre quedan biennnn", escribía primero. Además de esto, ha dejado otro comentario con cuatro corazones: "❤️❤️❤️❤️".

Por si fuera poco, Expósito ha publicado una historia con la publicación acompañándola de las siguientes palabras: "Tus canciones me marcaron y acompañaron en tantos momentos desde hace tiempo que me hace mucha ilusión que vuelvas a sacar música y formar parte de ella. Feliz día y feliz nacimiento. Te admiro".

Dani Martín y Ester Expósito: ¿Nueva pareja a la vista?

Ester Expósito rompió con Nicolás Furtado el pasado mes de diciembre después de dos años de realción. Por su parte, la última pareja de Dani Martín ha sido María Partida, conocida en redes sociales como Meri Loves, aunque se desconoce si a día de hoy continúan juntos. No obstante, después de la canción de amor que el cantante ha dedicado a la actriz, son muchas personas las que valoran la posibilidad de que exista algo más que una simple amistad entre ambos.