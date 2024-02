Chiara Ferragni y Fedez rompen después de años de relación

Chiara Ferragni y Fedez forman una de las parejas más conocidas en redes sociales de todo el mundo. No obsante, desde hace semanas los italianos están acaparando los titulares de la prensa del corazón, apuntando a que están atravesando una crisis. Y parece que los rumores eran ciertos: la influencer y el cantante han roto después de ocho años de relación y dos hijos en común.

La revista Vanity Fair Italia ha confirmado la ruptura. Por el momento ninguno de los dos famosos se ha pronunciado al respecto, pero la revista apunta a que la influencer quiere hacer la separación pública en una entrevista que ofrecerá dentro de poco. Además, desde el portal también adelantan que Fedez se fue de la vivienda familiar el pasado domingo y que todavía no ha regresado.

Chiara Ferragni y Fedez con sus dos hijos. / Instagram

Los motivos que habrían propiciado la ruptura

La ruptura había tenido lugar el pasado fin de semana, tras vivir un tiempo convulso, de crisis empresarial tras las polémicas en las que se ha visto envuelta la influencer. Recordemos que ha sido multada en varias ocasiones por las prácticas de marketing que ha llevado con algunas colaboraciones.

Tras su último escándalo, Chiara decidió alejarse de las redes sociales y a su vuelta no ha vuelto a publicar nada con su marido, con el que se dio el 'Sí, quiero' el pasado 2019... lo que provocaba una oleada de comentarios de sus seguidores, que ya se olían lo peor.

En cuanto a los detalles de la ruptura, el medio Dagospia ha asegurado que Fedez abandonó el domicilio familiar el pasado domingo y por el momento no ha regresado. Y es que todo apunta a que el cáncer que padeció en 2022 el influencer y la posterior crisis les han pasado factura hasta el punto de tomar esta difícil situación.

"Desde San Remo el pasado año, la historia de amor entre los dos se había resquebrajado, pero la 'influencer' había pospuesto cualquier decisión para permanecer cerca de su marido, que había anunciado su enfermedad", explican desde Dagospia.

Por otra parte, Ferragni no habría encontrado apoyo en su marido cuando ella atravesó problemas: "Cuando ella se encontró en dificultades, Fedez fue menos generoso. La acusó de que sus problemas legales también estaban teniendo efectos negativos en su negocio. Un juego de recriminaciones en el que Fedez subió el tono del conflicto", ha añadido el medio anteriormente citado.

Los movimientos en redes sociales confirman la ruptura

La pareja de influencers también ha hecho sospechar a sus seguidores que habían roto. Chiara no ha parado de publicar stories en las que aparecen sus hijos, pero donde no hay ni ratro de Fedez. Además, hace poco cambió su foto de perfil de Instagram, donde únicamente aparecen ella y sus fijos. Finalmente, ha compartido otras dos historias con mensajes que podría haberse dedicado a ella misma por el delicado momento que está atravesando: "En la vida, tanto ganar como perder, ocurrirá. Lo que nunca es aceptable es parar", y "El poder no está fuera, sino que está en ti".