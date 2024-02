Tamara Falcó habla de su reciente problema de salud

Tras su boda con Iñigo Onieva y una larga luna de miel, Tamara Falcó se puso como propósito para el 2024 tener una vida más saludable. De hecho, hace unas semanas los recién casados se fueron a un retiro para adelgazar por el precio de 12.000 euros. Con esto, no solo están tratando de cuidar su alimentación, sino también están empezando a hacer deporte. Sin embargo, la nueva afección de Tamara Falcó parece que se lo está impidiendo.

Tamara Falcó e Iñigo Onieva / IO-IG

"A mí me dijo un médico que hacer deporte me daba alergia. Cuando lo practico, me da picores", explicó ella misma en 'El Hormiguero', el programa de Antena 3 presentado por Pablo Motos. "Me salen sarpullidos, como con los cambios de temperatura. Mi familia no se lo creía y hasta le hice una foto al informe para que vieran que no me lo inventaba" añadía la marquesa de Griñón. "Me encanta hacer deporte, pero no puedo, me pica. Es por la histamina".

Tamara Falcó en 'El Hormiguero' / A3

Al parecer, esta dolencia que le impide entrenar sería una alergia que se produce en la piel cuando esta entra en contacto con ciertas partículas de la sudoración, también conocida como urticaria colinérgica. Esta alergia, a pesar de desconocida, la padecen muchas personas y como contaba Tamara Falcó puede hacer muy incómodo practicar actividades en las que transpiramos, como hacer deporte o entrenar.