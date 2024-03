El increíble cambio físico de la concursante de 'Supervivientes', Aurah Ruiz

Aurah Ruiz hizo sus primeras apariciones en televisión hace ya diez años. La concursante de la actual edición de Supervivientes dio sus primeros coletazos televisivos en otro espacio que Telecinco dejó de emitir hace ya años, Mujeres y Hombre y Viceversa.

De hecho, fue en este programa donde vivió un compromiso de matrimonio con Ángel Vico. La influencer también vivió un romance que no acabó demasiado bien con Kiko Rivera. Aunque, sin duda, su relación sentimental más tormentosa ha sido la que ha vivido junto a Jesé Rodríguez.

Aurah Ruiz en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. / Telecinco

La relación de Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez

El futbolista y Aurah Ruiz, aunque comenzaron viviendo un ídilico amor, han protagonizado numerosas idas y venidas. Aún así, acabaron teniendo un hijo en común, aunque la alegría que trajo a la relación el nacimiento del pequeño no duró mucho.

Al poco tiempo, la pareja comenzó una guerra medíatica. No obstante, hace un tiempo Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez decidieron darse otra oportunidad, se casaron, y actualmente siguen juntos, volviendo a ser una familia de tres.

El increíble cambio físico de Aurah Ruiz

La Aurah Ruiz de Mujeres y Hombres y Viceversa de hace diez años no tiene nada que ver con la de ahora. El increible cambio físico de la influencer ha dejado poco de quien era hace ya una década atrás.

En 2014 la mujer de Jesé Rodríguez ya se había operado el pecho. Sin embargo, en aquella época no tenía las carillas en los dientes, ni había pasado por una rinoplastia, ni se había inyectado ácido hialurónico en labios y pómulos.

Después de todos los retoques, Aurah Ruiz luce unos labios más gruesos, además de una mirada más levantada (no se sabe si gracias a hilos tensores o toxina butolinica), unas cejas más marcadas gracias al microblandig. Además, Aurah se ha extraído grasa de las cartucheras y del vientre para reubicarla en los glúteos.

La concursante de Supervivientes explicó en MTMAD que cuando se operó del pecho no buscaba un resultado natural: "Yo quería un pecho que se viera que fuera operado. No me daba vergüenza que se notara, al contrario".