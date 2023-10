La alimentación de los perros es un aspecto crucial para mantener su salud y bienestar. Las necesidades nutriciales de los canes varían en función de aspectos tan relevantes como su edad, su entorno y el tipo de alimento que se le ofrece.

Así, hay perros que se alimentan exclusivamente de comida seca, las conocidas popularmente como croquetas, mientras que otros lo hacen de comida húmeda y los más de alimentos caseros cocinados por sus dueños y muy similares, si no idénticos, al menú que ingieren los humanos con los que conviven.

Perros y fruta

Sobre todo en estos últimos casos, aunque también en aquellos perros que se alimentan con comida seca o húmeda, surge la duda de si es adecuado ofrecer fruta o verdura a los canes. Productos tan habituales como la manzana forman parte de nuestro día a día y, habitualmente, también del de nuestras mascotas. Pero, ¿qué pasa si un perro come manzana?

Lo esencial es que el perro no tome verduras o frutas que formen bulbos, como la cebolla, el ajo, o el puerro. Y es que contienen sustancias que pueden causar anemia en los perros y, por tanto, suponen un potencial peligro a su salud.

El resto de frutas y verduras son, en principio, completamente inocuas para el perro e incluso beneficiosas.

La manzana se encuentra entre las mejores frutas para que coma un perro hasta el punto de que podría ingerirla todos los días. Posee multitud de vitaminas (A, C, B, E y K), fibra y minerales, además de que es muy fácil de digerir.

No obstante, que el perro coma manzana puede no ser tan inocuo como parece: es imprescindible que se le ofrezca sólo la carne de la manzana y que no tenga acceso ni al corazón ni a las semillas de la manzana, ya que son tóxicos para él.

Otras frutas que el perro puede comer sin problemas son la pera, el plátano, la sandía, el melón o las fresas.

Asimismo, también puede tomar verduras: las mejores son las de hoja verde debido a la gran variedad de vitaminas y fibra que poseen, además de las propiedades antioxidantes que ofrecen.