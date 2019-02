El look más 'sexy' de Kim Kardashian con el que recuerda a Cristina Pedroche

Kim Kardashian vendría a ser en Estados Unidos lo que Cristina Pedroche el día de las Campanadas en España... o lo que es lo mismo, lo más comentado.



Kardashian han dado las campanadas con el último vestido que ha lucido. Un diseño en negro del diseñador Thierry Mugler no apto para todas las mujeres, si no solo de mujeres muy seguras de sí mismas tengas curvas o no. Y aunque sea un vestido de pasarela, lo cierto, es que la más famosa de las Kardashian no ha dudado en ponérselo para unos premios de belleza, los 'Hollywood Beauty Awards'.



El vestido más que imposible, cubría estratégicamente la zona del contorno del pecho. Se trata de un vestido negro ceñido con abertura en la pierna, manguitos a modo de pulseras y muchas aberturas en la parte superior.





Mugler se está convirtiendo esta semana en el gran protagonista de las alfombra rojas, a pocos días de que la más importante se despliegue, la alfombra roja de los Oscars 2019. La semana pasada, la cantante Cardi B sorprendía con un vestido vintage 1995 del diseñador durante la 61 edición de los premios Grammy celebrada en el Staples Center de Los Ángeles, que emulaba a una Venus con un diseño de una espectacular falda en negro de terciopelo combinado en rosa seda y guantes largos a juego, un vestido con todo lujo de detalles de un diseño que cumplía 20 años., uno de los peluqueros de las estrellas. El estilista cuenta en su clientela no solo con Kim, sino con sus hermanas, Ariana Grande y también con Jennifer Lopez, Katy Perry o Christina Aguilera y esta pasada noche ha sido muy grande para él que recibía uno de los galardones de los Hollywood Beauty Awards.Appleton antes de ir ael cual le realizó un moño muy estirado con un cuidadoso trabajo por detrás, que no es de extrañar que se haya convertido en uno de los peluqueros más laureados.