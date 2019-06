Menopausia, tú eliges cómo vivirla

¿Quién no ha visto alguna vez a una mujer abanicarse con furia mientras se queja de la dichosa menopausia? La menopausia, esa palabra tan temida por las mujeres que se acercan a la década de los 50, es considerada actualmente por los especialistas como una etapa natural que puede tener, incluso, aspectos positivos, siempre que se adopten hábitos saludables, terapias innovadoras y, si se llega a tiempo, una buena prevención.

Pero ¿qué es realmente la menopausia? La menopausia es la etapa de la vida de la mujer que se caracteriza por el fin de la menstruación y por el comienzo de lo que se denomina climaterio, que es una transición entre el periodo fértil y la madurez. La menopausia la pasan aproximadamente el 90 por ciento de las mujeres entre los 48 y los 54 años debido a que comienzan a perder progresivamente la función ovárica y, por ello, disminuye la producción de hormonas femeninas y estrógenos. Todo esto deriva en una serie de síntomas que, a priori, no resultan agradables pero que, bien tratados, no tienen por qué afectar la calidad de vida.

La mujer ya no tiene que vivir la menopausia como un drama. Si bien es cierto que los síntomas son variados, también es cierto que no afectan a todas las mujeres por igual y que se pueden prevenir, suavizar e, incluso, erradicar. Lo importante, estar en manos de un buen especialista.



Centros especializados y nuevos tratamientos

En el siglo XXI contamos con centros especializados que guían y asesoran a la mujer para que esta transición sea fácil e incluso ¿por qué no? placentera, no nos olvidemos que decirle adiós a la menstruación, también es una ventaja. En Valencia, contamos con uno de estos centros, la Unidad Antiaging Hormonal Femenina del Instituto Médico Ricart, dónde se han desarrollado diferentes vías de investigación para poder moderar y controlar las manifestaciones menos agradables de la menopausia.

El doctor Ernesto Bas, especialista del Instituto Médico Ricart de Valencia, afirma que hace unos años la menopausia «no era bien recibida, pero hoy en día esto no tiene porqué ser así. Con el aumento de la esperanza de vida, una mujer va a vivir casi una tercera parte de su existencia después de la menopausia y ha de estar informada; debe conocer lo que es la menopausia y saber las claves para vivirla con plenitud».

No hay un perfil único de menopausia porque cada mujer que la padece no sufre los mismos síntomas. El doctor Ernesto Bas afirma «la salud de la mujer ofrece distintos perfiles a lo largo de su vida, es por ello que nuestra intención es adaptarnos a los mismos con una gestión integral y personalizada para mejorar la calidad de vida de nuestras usuarias. La finalidad es realizar una prevención activa y un tratamiento desde un enfoque integrativo, con el apoyo de otras unidades como nutrición y dietética, endocrinología, psicología y fisioterapia».



La prevención de la menopausia

La prevención es un pilar fundamental. Tener controles ginecológicos periódicos, analíticas hormonales y buenos hábitos de vida, son el punto de partida. No obstante, en Instituto Médico Ricart de Valencia van más allá y, para aquellas mujeres para las que el cambio de estilo de vida no es suficiente, ofrecen tratamientos que ayudan a reducir la sintomatología. Estos tratamientos van desde alternativas no hormonales (derivados de soja, aceite de onagra, etc) a terapia hormonal de reemplazo. Esta última, es un tratamiento que suple el déficit hormonal, mejorando la sintomatología y por tanto la calidad de vida mediante la administración de hormonas.

En este tipo de centros especializados como Instituto Médico Ricart preparan a las pacientes a través de sus diferentes unidades y las enseñan a llevar una dieta equilibrada, a prescribirles los aportes vitamínicos que necesitan, a practicar el ejercicio físico que más se adecúa a ellas, a apoyarlas en los cambios naturales que, a veces, sienten como molestias.... en definitiva, a darles un apoyo integral antes, durante y después de la menopausia.



