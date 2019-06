¿Quieres perder peso? El sencillo truco para quitarte 5 kilos en solo un mes

El verano ya está aquí, por lo que es cierto que es un poco tarde para comenzar con la denominada operación bikini. Además, el periodo estival se traduce, en la mayoría de ocasiones, en un tiempo de excesos en el que dejamos de lado la rutina saludable que hemos establecido para dar paso a otro tipo de comidas y bebidas que no son del todo saludables para nuestro organismo (en este enlace te mostramos los trucos infalibles para adelgazar).

Lo más difícil a la hora de comenzar una rutina de adelgazamiento es saber qué alimentos podemos tomar y cuáles debemos desterrar de nuestra dieta habitual (en este enlace te mostramos la fruta de moda más vendida para perder peso a la hora de cenar sin esfuerzo). Existe un producto que, si lo quitamos de nuestras comidas diarias, podemos acelerar nuestro camino hacia perder esos kilos de más. De hecho, según los expertos, el quitar ese alimento conlleva que logremos perder hasta cinco kilos en solo un mes. Se trata, del azúcar. Este producto está presente en más alimentos y bebidas de las que imaginamos. Si queremos bajar peso de una forma efectiva es muy importante eliminar el azúcar, o lo que es lo mismo, dejar a un lado los refrescos, las bebidas alcohólicas, la bollería industrial y los dulces. Mucho ojo, esto no significa que de vez en cuando no puedas darte un capricho, pero es importante que nuestro organismo se adapte a una dieta sin azúcar y nosotros a no depender de él, sobre todo como postre o un "snack" entre horas (en este enlace te mostramos el snack natural que se está agotando en los supermercados y que permite perder peso sin esfuerzo).



Perder peso no es solo sinónimo de hacer dieta y reorganizar nuestras comidas. Tampoco es sinónimo de pasar hambre y comer únicamente ensaladas y tomate (en este enlace te mostramos el superalimento que debes incluir en tu dieta para perder grasa y te saciará). Es muy importante el ejercicio físico. Si realmente quieres adelgazar, debes combinar una dieta saludable con ejercicio constante y añadirlo a tu rutina. Esto no quiere decir que tengas que pasar incontables horas en un gimnasio, sudando encima de una cinta de correr. Existen diferentes ejercicios aeróbicos que puedes realizar desde casa y con los que conseguirás resultados increíbles, dado que trabajan diferentes partes de tu cuerpo.