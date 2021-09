Durante el verano la mayoría de las personas deja de lado el ejercicio que hace con regularidad y el físico lo nota. Ahora, con la vuelta a la normalidad, todo el mundo quiere quitarse esos 'kilos de más' que ha cogido durante las vacaciones, y aquí te traemos las mejores máquinas para perder peso de forma rápida y eficaz.

La bicicleta estática

Esta máquina es genial para las personas que acaban de apuntarse al gimnasio, no es difícil de utilizar y, a diferencia de la bicicleta normal, no requiere equilibrio para saber usarla. La única desventaja es que puede resultar un tanto monótona cuando ya llevas un rato pedaleando y, precisamente por esto, existen las clases de spinning. En ellas puedes pedalear en grupo al ritmo de la música en una clase dirigida por un monitor. La bicicleta estática es muy eficaz para perder peso, y puedes llegar a quemar hasta 1000 calorías por hora, dependiendo de la intensidad con la que practiques el ejercicio.

La elíptica

Se trata de otra de las máquinas más fáciles de usar para las personas que se están introduciendo en el 'mundo del gimnasio'. Además, también puede ser una opción para quienes están pasando por una pequeña lesión y quieren practicar algún tipo de deporte, ya que con este ejercicio las articulaciones no sufren estrés. No obstante, no es tan eficaz como otras máquinas porque se calcula que, realizando el ejercicio con bastante intensidad durante una hora, solo se puede llegar a perder unas 800 calorías aproximadamente.

La cinta de correr

La cinta de correr es la máquina para practicar cardio por excelencia. Quizás es mínimamente más complicada de utilizar que las dos anteriores, pero al poder regular la intensidad no existe ningún tipo de problema. Te permite andar, trotar, correr... cada uno elige hasta dónde llegar. Es más, existe la opción que permite inclinar la cinta para simular una cuesta. Si decides andar, puedes llegar a perder unas 400 calorías en una hora y, si por el contrario decides correr, llegarías a quemar unas 1200 calorías. Por lo tanto, ya tenemos ganadora: la cinta de correr es la máquina del gimnasio con la que más calorías se queman.

Sin embargo, no olvides que la mejor opción siempre será combinar diferentes ejercicios para no caer en la rutina y para tonificar y poner en forma los diferentes músculos del cuerpo.