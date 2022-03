En la última presentación de Apple, el deporte se adelantó a la tecnología. Tim Cook anunció la entrada de su empresa en la retransmisión deportiva. El doble partido de los viernes de la MLB de béisbol es el primer paso en deporte en directo de la mayor tecnológica del mundo. Una apuesta de 85 millones de dólares (77 millones de euros), al que podrían seguir otras.

Antes de anunciar el nuevo Mac Studio, o las actualizaciones del iPhone SE y el iPad Air, los seguidores de la marca que asisten periódicamente a las conferencias en las el consejero delegado de la marca anuncia sus nuevos lanzamientos, se encontraron con que el deporte tomaba un papel protagonista en la presentación de los contenidos de la plataforma audiovisual de la compañía, Apple TV+.

"Siempre buscamos nuevas formas de darles más, y con eso en mente, tenemos algo emocionante que compartir. Presentamos 'Friday Night Baseball'. Dos partidos los viernes que solo podrán ver en Apple TV+. Nos emociona mucho esto, va a ser la mejor manera de ver béisbol en cualquier lugar donde Apple TV+ esté disponible", anunció el ejecutivo de la compañía de la manzana. El primer desembarco de Apple en el deporte en directo incluye la retransmisión de esos dos partidos semanales no solo en Estados Unidos, sino en otros ocho países más (Canadá, Australia, Brasil, Japón, México, Puerto Rico, Corea del Sur y Reino Unido) a los que se unirán otros posteriormente, además de un programa previo y posterior, y el acceso a repeticiones y partidos clásicos para los usuarios de EEUU y Canadá.

Aunque no se han dado datos económicos oficiales sobre el valor de ese paquete de partidos, su valor podría ser de unos 85 millones de dólares al año, según estimaciones de la revista estadounidense Forbes. Podría no ser el único movimiento de la compañía de la manzana en el sector, ya que otros medios la posicionan como interesada en retransmitir los partidos de los domingos de la NFL de fútbol americano ('NFL Sunday Ticket'), un contrato para el que tendría que desembolsar más de mil millones de dólares, según 'Front Office Sports'.

El objetivo de Apple no es otro que atraer usuarios a su plataforma audiovisual, un negocio por ahora secundario para sus cuentas anuales, ya que de los 365.817 millones de dólares (333.300 millones de euros) que facturó en 2021, solo un 10,5% procede de su servicio televisivo -agrupado junto a sus auriculares Airpods, el reloj Apple Watch y otros productos-, unos 38.367 millones de dólares (35.000 millones de euros). Las ventas de su teléfono estrella, el iPhone, le reportan cinco veces más: 191.973 millones de dólares (unos 175.000 millones de euros), el 52% de sus ingresos del último año.

Ofensiva deportiva de las tecnológicas

La compañía de la manzana tiene un claro ejemplo en otro de los dominadores del sector tecnológico que en los últimos años ha entrado con una apuesta fuerte en el deporte para impulsar su plataforma de contenidos audiovisuales: Amazon.

El gigante del comercio electrónico comenzó comprando un paquete de 20 partidos por temporada de la Premier League inglesa en 2018, después se hizo con encuentros de la Liga de Campeones en Alemania o Italia en los años siguientes, y hace un año se hizo con los partidos de los jueves de la NFL de fútbol americano por algo más de 1.320 millones de dólares (1.200 millones de euros) por temporada.

La compañía de Jeff Bezos también ha llevado a cabo una importante labor de producción de documentales deportivos, que en España han incluido producciones con LaLiga o series sobre referentes como Fernando Alonso, Pau Gasol, Diego Pablo Simeone, Sergio Ramos, Fernando Torres o Carolina Marín, así como clubes como el Manchester City o el Tottenham Hotspur ingleses.

¿Seguirá Apple ese camino? Por el momento la empresa de Tim Cook ha anunciado una serie documental sobre los New England Patriots de fútbol americano, que se titulará 'The Dynasty' ("La dinastía") y un documental sobre la estrella de Los Ángeles Lakers de baloncesto Magic Johnson, con el título 'They Call Me Magic' ('Me llaman Magic').

Además, uno de los últimos éxitos de Apple TV+ es 'Ted Lasso', una serie sobre un entrenador de fútbol americano que es contratado por un equipo inglés de fútbol europeo pese a no tener ninguna experiencia en este deporte. Está por ver si la compañía de la manzana mordida toma ese dato como pista y decide entrar en el fútbol en su reciente apuesta por la retransmisión deportiva.