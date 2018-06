'SEGA Mega Drive Classics', un homenaje a los 16 bits

Una de las características que SEGA explota con más acierto es el elemento nostálgico, que se nutre de una inmensa base de seguidores en todo el mundo. En España ese sentimiento es especial. No es un secreto para nadie que las recreativas y videoconsolas de la marca todavía tienen un espacio vivo en el corazón de mucha gente, y la empresa japonesa es consciente de ello. Para continuar alimentando el voraz apetito por revivir esos momentos y sensaciones de la infancia y adolescencia, la empresa ha recopilado una magnífica colección de juegos en 'SEGA Mega Drive Classics' para PlayStation 4 y Xbox One.

La colección incluye una óptima selección de juegos lanzados en Mega Drive (Genesis, en otros territorios) desde hace más de 20 años, y basta con encender algunos clásicos para sentir de forma inmediatamente condensada, el inexorable paso del tiempo. Aquí estamos tratando con clásicos incontestables como 'Sonic', 'Streets of Rage', el emblemático 'Altered Beast' o los inmortales 'Golden Axe' entre muchos otros. Son juegos que simplemente representan una parte considerable de la infancia de muchos jugadores. Es decir, no es el tipo de juego que se adquiere para sorprenderse con los avances tecnológicos. Es el tipo que se compra para intentar hacer un ejercicio nostálgico, un viaje entre sensaciones casi olvidadas.



La más deseada colección virtual de Mega Drive



En fin, es nostalgia que no termina. Son 50 de los juegos más icónicos lanzados para Mega Drive/Genesis, cada uno con su sabor original. La configuración de un volumen como 'Mega Drive Classics' debe considerar que una colección de este estilo está destinada a llamar la atención de los amantes del Retrogaming, y para este usuario específico es mucho más importante la calidad de la emulación -que es soberbia, por cierto-, que los estándares de juego actuales. Un tipo de jugador que a menudo es capaz de comprar otra nueva colección de títulos que ya se conoce de memoria.

'Mega Drive Classics' nos traslada directamente a un dormitorio de los 90 a través de una interfaz tridimensional donde el jugador se encuentra con un televisor de tubo de rayos catódicos, unos enormes altavoces, cintas de video, póster en las paredes y varios artilugios diseminados por la habitación: la navegación es inmediata y bastante funcional. Junto a un mueble que acoge la televisión y la consola, tenemos una estantería donde se almacenan los más de 50 títulos que abarcan todos los géneros, desde clásicos como 'Sonic' y 'Streets of Rage', hasta grandes RPG's como 'Phantasy Star'; Sonic en perfecto estado de forma protagonizando los dos primeros juegos de la franquicia, además de 'Sonic 3D Blast' y 'Sonic Spinball'. Si, como ya sabéis, el famoso Dr. Eggman intentó de todo en la época, incluso construir un inmenso y hostil complejo en forma de una máquina de Pinball; arcades, shooters o puzles con un conjunto de características modernas como logros, modos espejo, filtros gráficos, selección de regiones o la posibilidad de rebobinar y guardar, algo que permite disfrutar plenamente la colección de clásicos. Entre estas características despunta un multijugador online con el que no hay excusa, por ejemplo, para no para arrasar por los 'Streets of Rage' con un amigo a distancia. Además de permitirnos disfrutar de algunos de los clásicos más venerados de la videoconsola, el juego también reserva un espacio que propone diferentes retos en cada título. Por ejemplo, recoger las 6 Chaos Emeralds, completar el acto 2 en modo espejo en menos de un minuto en 'Sonic The Hedgehog' o recoger los 123 fotones del nivel 2 de 'Vectorman 2'. Un incentivo que también aporta cierta gracia a la compilación.



Un pedazo muy grande de historia



Por supuesto, de aquí en adelante, tan solo queda disfrutar de los juegos originales propiamente dichos, aunque con algunos cambios menores. Básicamente, la jugabilidad de cada título funciona exactamente como en su lanzamiento; con todo lo que podría haber de bueno y malo en la época. Es decir, todavía podemos engañar a los enemigos en 'Golden Axe' para que caigan al abismo, y seguramente será posible errar el salto en algunas plataformas en 'Sonic 2'. Es decir, es bueno recordar la jugabilidad más visceral de la época. Controlar los personajes será tan simple como la propia Mega Drive. La diferencia es que ahora también podemos optar por utilizar el controlador direccional analógico. Por lo demás, cada botón representa un control original al de Mega Drive, sin mayores problemas. La diferencia viene en las opciones del juego. En primer lugar, la dificultad de los títulos originales se ha atenuado. Básicamente, si el jugador no quiere pasar por el estrés que marcó toda una generación, aquel que aparecía cuando moríamos al final del área y tocaba volver al inicio de la fase, ahora existe la posibilidad de salvar los juegos, una característica que nos permitirá, entre otras hazañas, llegar hasta el final de 'Altered Beast' aunque sea a tramos. Además, siempre podemos optar por variar los filtros gráficos. Es decir, si te has cansado de jugar las versiones originales de los clásicos en toda su gloria pixelada, es posible utilizar una serie de filtros que atenúan un poco la imagen cuadriculada. Una opción para tener en cuenta si estás jugando en una televisión en HD con el juego a pantalla completa.



'Sonic' regresa para PS4 y Xbox.



La lista completa de juegos



Para terminar, puedes consultar la lista completa que incluye el volumen, son estos: 'Alex Kidd in the Enchanted Castle'; 'Alien Soldier'; 'Alien Storm'; 'Altered Beast'; 'Beyond Oasis; Bio-Hazard Battle'; 'Bonanza Bros'; 'Columns'; 'Columns III: Revenge of Columns'; 'Comix Zone'; 'Crack Down'; 'Decap Attack'; 'Dr. Robotnik's Mean Bean Machine'; 'Dynamite Headdy'; 'ESWAT: City Under Siege'; 'Fatal Labyrinth'; 'Flicky; Gain Ground'; 'Galaxy Force II'; 'Golden Axe'; 'Golden Axe II'; 'Golden Axe III'; 'Gunstar Heroes'; 'Kid Chameleon'; 'Landstalker'; 'Light Crusader'; 'Phantasy Star II'; 'Phantasy Star III: Generations of Doom'; 'Phantasy Star IV: The End of the Millenium'; 'Ristar'; 'Shadow Dancer: The Secret of Shinobi'; 'Shining in the Darkness'; 'Shining Force'; 'Shining Force II'; 'Shinobi III: Return of the Ninja Master'; 'Sonic the Hedgehog'; 'Sonic the Hedgehog 2'; 'Sonic 3D Blast'; 'Sonic Spinball'; 'Space Harrier II'; 'Streets of Rage'; Streets of Rage 2; Streets of Rage 3; Super Thunder Blade; Sword of Vermilion; The Revenge of Shinobi; ToeJam & Earl; ToeJam & Earl in Panic on Funkotron; Vectorman; VectorMan 2; Virtua Fighter 2; Wonder Boy III: Monster Lair y Wonder Boy in Monster World.



Conclusiones

En líneas generales, la recopilación de SEGA ha logrado representar una propuesta que une lo mejor de cada mundo y género dentro del universo de los 16 Bits. La esencia clásica de los títulos más brillantes de la compañía nipona se traslada a la perfección a PlayStation 4 y Xbox One, con un resultado que disfrutarán tanto nostálgicos como curiosos dispuestos a descubrir un importante trozo de historia del entretenimiento digital. Podrían haberse incluido más títulos, o sustituir alguno por otro, pero la realidad es que, pese a todo, la compilación es equilibrada, repleta de joyas que ofrecen géneros para todos los paladares. Más de 50 clásicos que podemos disfrutar sin complicaciones desde el sofá de casa. Sin duda, Mega Drive vuelve a estar de moda y no te lo deberías perder.

Título : SEGA Mega Drive Classics

: SEGA Mega Drive Classics Género : Acción, Aventuras

: Acción, Aventuras Fecha de Lanzamiento: 29/05/2018

29/05/2018 Plataforma : PS4, Xbox One

: PS4, Xbox One Desarrolladora : SEGA

: SEGA Distribuidora : SEGA

: SEGA Multijugador : Si

: Si Idioma : Castellano (Textos)

: Castellano (Textos) Voz : inglés

: inglés PEGI : +12

: +12 Precio: Consultar

