Y tanto que pasaron... A finales de esta semana, Peñíscola celebró uno de sus actos taurinos al son del tradicional No pasarán. Vecinos y visitantes llenaron las calles preparadas para uno de sus encierros con becerras. En esta actividad se coloca una barrera humana para frenar a los animales al grito de "no pasarán". Sin embargo, en esta ocasión las vaquillas terminaron pasando. No se lamentaron heridos.

Las vaquillas de dimensiones pequeñas, conocidas como becerras, pueden terminar colándose por la barrera humana, tal y como demuestra el vídeo. Un grupo de jóvenes era alcanzado por varios de estos animales, pero todo quedó en un sobresalto. De hecho, la localidad costera de Castellón vive todos los años algún incidente parecido al de esta grabación que se ha hecho viral por toda España. Otra becerra se coló en una coctelería Cabe recordar que la noche del pasado martes, el No pasarán también fue noticia por la entrada de una becerra de menor tamaño en una coctelería. Las cámaras de seguridad de uno de los comercios que daban al recinto taurino captaron el momento, que sigue siendo muy comentado entre los vecinos. Subestimaron la fuerza del animal y acabó entrando en el local, golpeando a algunas personas del interior. La vaquilla salió rápidamente y todo quedó en una anécdota. Apenas causó daños materiales. Justo este domingo acaban las casi dos semanas de celebraciones en la ciudad. La programación festiva de Peñíscola, declarada de Interés Turístico Nacional, cierra las jornadas en honor a su patrona, la Mare de Déu de l'Ermitana, después del tradicional desfile de moros y cristianos. Doce días que han contado con una agenda completa y diversa hecha de ocio y gastronomía que comenzó el pasado 7 de septiembre.