Los miembros del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Alicante con Ana Barceló a la cabeza protagonizan el inesperado ‘hit’ prenavideño. Los socialistas no han querido dejar pasar la ocasión de felicitar la Navidad y el Año Nuevo a todo el mundo sin darle un repaso al alcalde de Alicante, Luis Barcala. Ataviados con gorros de Santa Claus, guitarras y unos jerseis del ‘Grinch’, los integrantes del grupo socialista le ‘cantan’ a Barcala una por una las críticas a su gestión municipal al ritmo del villancico «los peces en el río». La letra no tiene desperdicio... obras municipales que no acaban nunca, subvenciones devueltas, aumento del gobierno municipal y críticas al cierre de comercios en barrios de la ciudad.