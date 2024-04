Hoy no es un día fácil para Ana Obregón y es que lo que iba a ser una jornada de celebración en el que la actriz estaría en Sant Jordi firmando 'El chico de las Musarañas', finalmente no lo ha sido ya que la bióloga ha cogido un virus del estómago y no ha podido viajar para estar con todos sus fans. (Fuente: Europa Press/Instagram)