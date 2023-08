Al voltant de les 9 i mitja de la nit, començà una espectacular desfilada, que s´inicià al carrer Mestre Palau i que omplí de música, ball, llum i color els carrers de Paiporta en una nit, la del dilluns 14 d´agost, molt especial, dins les Festes de Sant Roc 2023.

Les cinc compareses cristianes obriren l´Entrada. Primer, el Arquers. Després, la comparsa Jaume I, els Pirates, Drac de Sant Jordi, Almogàvers i Els Cavallers. Per darrere, una comitiva mora encapçalada pels Beduínos, seguida per Almuladis i tancada per Nazaríes. Tot això, amenitzat amb balls espectaculars, una exhibició de falconeria i un sorprenent espectacle de foc, que feu vibrar veïns i visitants, en un dels actes amb més emblemàtics de les festes de Sant Roc.

El moment culminat de la nit, el què arrancà més aplaudiments, es pruduí pasades les 11 i mitja de la nit, quant la carrosa de la capitania mora passà davant la tribuna d´autoritats. Precidint-la, el capità i la seua favorita.

L´Entrada de Moros i Cristians de Paiporta ha sigut un dels actes centrals d´unes festes de Sant Roc 2023, que enfilen la seua recta final i que están sent tot un èxit.

Una festa, la de Paiporta, amb molta història i molta tradició, que omplí de vida, música, alegria, color i passió fins l´ultim racó d´esta població de la comarca de l´Horta Sud.