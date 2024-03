Vora 2.000 falleres i fallers de la comarca de l´Horta es concentren, ací, a la localitat valenciana de Tavernes Blanques, per tal de participar en la 43 edició de l´Encontrà de l´AGRUPACIÓ de les FALLES de l´HORTA NORD, una Encontrà que, enguany organitza la FALLA EL POBLE de Tavernes Blanques.

Cap a la 1 de la vesprada d´este diumenge, 3 de març, després de la CRIDA local, i malgrat el fort vent, començaren a desfilar, des de tres punts distints de TAVERNES BLANQUES, les nou comissions falleres de FOIOS, MUSEROS, ALMASSERA, ROCAFORT, ALBUIXECH i ALBALAT dels SORELLS. Al capdavant, com a Falla amfitriona, la Falla El Poble de Tavernes Blanques, una falla que, actualment compta amb 640 falleres i fallers: 110 xiquetes i xiquets; i 530, adults.

Poc abans de les 2 de la vesprada, les nou comissions falleres de les 7 localitats valencianes, pentanyents a l´AGRUPACIÓ de FALLES de l´HORTA NORD, anarem aplegant a l´Avingunda REI EN JAUME de Tavernes Blanques, on es varen concentrar per tal de participar en la 43 edició de l´ENCONTRÀ. Una a una, pujaren a un escenari, engalanat per a l´ocasió, on varen rebre un detall de mans d´una Falla organizadora amb moltes ganes de festa.

Música, festa, alegria i dos paelles gegants posaren el punt i final a una Encontrà , plena de germanor entre les Falles de la comarca de l´Horta Nord.