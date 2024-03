Sens dubte, un dels dies més esperats pel món faller és l'ofrena de Flors a la nostra patrona, la Mare de Déu dels Desemparats.

Un dia marcat en roig en el calendari de totes les comissions falleres d'Aldaia, que dilluns passat 18 de març, va realitzar la seua tradicional ofrena floral, recorrent els carrers de la localitat, abrigats per la calor i l'emoció de tots els assistents.

Una vesprada plena de sentiments i devoció, en la qual les seues Falleres Majors, Carolina Fernández i Elisabeth Moreno, van compartir al costat de les nou comissions falleres d'Aldaia, l'alegria, l'emoció, la devoció i les llàgrimes de felicitat.

Una jornada per a demanar i per a agrair a la nostra patrona. I és que, la passió i la devoció per la nostra mareta és algo que va més enllà del sentimental.

Una emoció que no sols viuen amb fervor els majors, sinó que els fallers més xicotets d'Aldaia ja porten en la sang.

Una ofrena que va culminar amb l'entrada de la Junta Local Fallera d'Aldaia, seguida de les seues Falleres Majors i la corporació municipal.

Llàgrimes d'emoció davant una Verge que va vore com el cel d'Aldaia s'il·luminava en el seu honor.