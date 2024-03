Parlem de ciutats que creixen, que lluiten per millorar la vida de les persones i per avançar cap a un futur més sostenible i més competitiu. Ens anem fins a Onda per a parlar de les seues millores en diferents matèries i els projectes més significatius que tenen en marxa. Tenim hui amb nosaltres a Vicente Bou, Tinent alcalde de l’Area de governança participativa, indústria, projectes europeus, innovació, ocupació i emprenedoria.