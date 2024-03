CaixaBank ha organizado un acto de bienvenida al atleta valenciano Ricardo Ten, enmarcado dentro del proyecto Camino a París, que acompaña a los atletas paralímpicos españoles en su preparación a los Juegos Paralímpicos de París 2024.

El atleta valenciano acaba de regresar del Campeonato del Mundo de Ciclismo Paralímpico en Pista celebrado en Río de Janeiro el pasado fin de semana, donde ha conquistado tres medallas.

Esta tercera parada del proyecto, que ha tenido lugar en la oficina All in One de València, ha contado con el respaldo de representantes de distintos estamentos del deporte de la Comunitat Valenciana con el objetivo de dar visibilidad y normalizar la discapacidad, concienciar a la sociedad y acercar a cada uno de estos atletas de élite al territorio.

A través de este plan, la entidad financiera simula el recorrido de la llama paralímpica desarrollando 11 acciones en diferentes puntos de la geografía española con una veintena de atletas paralímpicos vinculados al plan ADOP.