Abrimos la librería de Levante para hablar de “Un barbero en la Guerra” de la ilustradora valenciana, María Herreros.

Se inicia con una carta de su autora: Querido amigo. Cuando este diario llegó a mis manos, mi abuelo ya no estaba. Mi madre me lo enseñó de una manera casual, sin prever lo que esta libretita podría suponer para mi como artista y como nieta. Aquella era la pieza de puzzle que me faltaba para entender a mi abuelo, aquel hombre estoico y reservado.