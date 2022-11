La diputada del PP, Macarena Montesinos, le ha preguntado al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, si le preocupaba "el aumento de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual en España". Al inicio de la pregunta Montesinos ha ironizado sobre su cargo "¿todavía sigue aquí, no ha dimitido?". "Llevan cuatro años intentando echarme; enhorabuena por su éxito", ha arrancado el ministro del Interior, antes de facilitar los datos sobre el incremento de medios para prevenir las agresiones sexuales. Y ha recordado que en la última legislatura del PP fue cuando más se incrementaron los delitos contra la libertad sexual. "Pero el PSOE nunca utilizó ese dato contra ustedes. No por más gritar se tiene más razón". También ha señalado que "la ley del sí es sí es para proteger a las víctimas... de una ley que lo único que les preocupó a ustedes es que se rompía la presunción de inocencia del hombre. No creen alarma. La ley del sí es sí protege a las mujeres", ha asegurado el ministro del Interior.