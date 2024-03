La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a contestar hoy a preguntas de los periodistas sobre el supuesto fraude de su novio. Ha insistido en que es un asunto que “va nada más que de un particular y, por otro lado, una comunidad, la de Madrid, que no tiene nada que ver”. La presidenta madrileña cree que “se están utilizando todas las herramientas y los poderes del Estado contra un particular para hacer daño político a un adversario”. Algo que, Ayuso, ha calificado de “chavista y gravísimo”.