Declaraciones de una vecina de La Punta, Mari Carmen, quien ha asegurado que ella no tiene "ni una perra" en su casa y teme que le puedan dar "una paliza o matarme" por no encontrar nada de valor en su domicilio, y ha recordado que a su prima casi le mataron tras sufrir un asalto violento en su casa, en una pedanía del sur de València. "Estuvo más de dos meses para recuperarse, tenía todo el ojo morado, casi lo pierde por el puñetazo que le dieron". Esta señora ha admitido que su marido tiene "pánico" por el aumento de atracos violentos como el ocurrido a una de sus vecinas a quien le arrancaron los pendientes llegando a rajarle la oreja: "Por el amor de Dios, ¿a dónde hemos llegado?, antes vivíamos muy bien, pero ahora no".

Declaraciones de la alcaldesa de València, María José Catalá, quien ha asegurado este jueves que las cámaras de tráfico y seguridad que el ayuntamiento de la ciudad tiene previsto instalar en distintos puntos de la ciudad tras las ubicadas en Orriols y en Benimàmet y las anunciadas para Beniferri se colocarán en la pedanía de La Punta. La primera edil ha dado a conocer esta decisión tras los asaltos a ancianos que se están registrando en las últimas fechas en pedanías de esta ciudad. "Es verdad que con independencia de las agresiones, detectamos desde el principio del mandato que hay una necesidad de seguridad, de presencia policial y también de vigilancia en La Punta", ha expuesto la responsable municipal.