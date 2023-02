La presidenta del Valencia CF, Layhoon Chan, lamentó este miércoles la marcha de Gennaro Gattuso como técnico y aludió a que el italiano "no veía clara la forma de revertir" la actual situación deportiva del equipo, a un punto del descenso, y manifestó que a Peter Lim "no le ha dejado interesar" un club que no tiene intención de vender.