Requena inicia la vendimia de chardonnay para elaborar cavas

En el municipio de Requena se ha iniciado la vendimia de la variedad de uva Chardonnay para la elaboración de cavas por tratarse del fruto que habitualmente presenta el mayor adelanto en su maduración. Sin embargo, la recolección de la variedad Macabeo (mayoritaria en la zona), no comenzará hasta finales de la próxima semana.

La vendimia de las uvas para cavas ha comenzado este año unos diez días después que el pasado debido a que la maduración del fruto ha ido más atrasada por las temperaturas menos elevadas que se han producido durante el otoño y la primavera. Según los productores, este año se espera que la producción global de uvas para cavas en el municipio requenense supere los 30 millones de kilogramos (sobre un 15% más que la conseguida el pasado año).

Los expertos en enología destacan la calidad de las uvas de este año pues sus parámetros presentan un buen equilibrio debido a las importantes reservas de humedad que tiene la tierra que permiten que las vides dispongan de una vegetación exuberante.

Por otra parte, tal como informó a Cuestión de Gusto el técnico del Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena Eduardo Coy la vendimia para la uva de vinos todavía no arrancará hasta mediados de septiembre aunque serán las cooperativas y las bodegas las que decidan qué día concreto empiezan. De todos modos, «vamos con cierto retraso respecto a años anteriores por lo que yo no sería partidario de recoger la uva ya», apuntaba.

Coy vaticinó que la cosecha actual se caracterizará por una «buena calidad ya que la uva está sana y no ha sufrido daños» excepto muy puntualmente en alguna zona de la comarca por el granizo caído a mitad de agosto en alguna parcela. Respecto a la cantidad, este especialista indicó que aún es pronto para lanzarse a hacer predicciones pero al día de hoy «se prevé una cosecha normal», lo que significa que se podrían recolectar unos 200 millones de kilos.

El director de certificación de calidad de la DO Utiel-requena recuerda que en estos 15 o 20 días que en su opinión aún quedan hasta la vendimia,» la uva aún va a madurar totalmente» y si el clima acompaña, por ejemplo, con lluvias tenues, «la producción podría incrementarse».

En cuanto a las variedades, «la bobal, la tempranillo y la garnacha, en tintas; y la macabeo, chardonnay y sauvignon blanc; en blancas, suman entre el 80 y el 90%», de la cosecha,en esta zona vitivinícola. La varietal autóctona se ha implantado con tanta fuerza que de las 53 bodegas que embotellan en la DO, todas ellas, tienen al menos un vino 100% bobal.