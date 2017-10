Entrenando como marines

Entrenar como un marine americano, al aire libre, en un escenario como el Antiguo Cauce del Río Turia en València, es una opción que cada vez seduce a más gente. Huir de los gimnasios cerrados y masificados buscando un entrenamiento más natural, utilizando tan sólo el propio cuerpo o elementos externos como bancos, vallas, escaleras, combas.... es uno de los aspectos que han hecho del bootcamp una forma de entrenamiento cada vez más demandada.

La fórmula es sencilla. Durante una sesión, que suele durar 1 hora, se realiza un gran número de ejercicios de alta intensidad con apenas unos segundos de descanso intercalados. El subidón de adrenalina y el gasto calórico están asegurados: «El bootcamp se basa en los entrenamientos militares. No se utiliza ni pesas ni aparatos, los ejercicios se hacen utilizando el propio peso del cuerpo. Como mucho se puede utilizar elementos que tenemos a nuestro alcance como bancos, escaleras o cualquier cosa que sirva para saltar. También se suele utilizar combas, balones medicinales ...pero se puede entrenar sin ningún elemento externo», explica Noelia Asensi, de Bootcamp TuriaValencia, uno de los grupos que entrena en el antiguo cauce del río Turia. De lunes a sábado en horario de mañana y de tarde, se reúnen en la explanada Tamarindes, entre el Puente 9 d´octubre y el Parque de Cabecera: «Tener en plena ciudad un espacio como el Jardín del Turia para entrenar es un lujo, es el escenario ideal».



A lo largo del Jardín del Turia son varios los grupos de bootcamp que pueden encontrarse. En el otro extremo del río, junto al Puente Azud de l´Or se ejercita el grupo de bootcamp Valencia dirigido por Ruth Cohen,una de las pioneras de esta modalidad en la Comunitat Valenciana.

El bootcamp es una de las actividades físicas más completas que permite obtener grandes resultados en poco tiempo: «Es un entrenamiento que lo tiene todo. Eso sí, requiere que el que lo practica venga con ganas de trabajar y motivado. Con el bootcamp se mejora la fuerza física, la resistencia muscular y aeróbica, se consumen muchas calorías, por lo que combinándolo con una dieta equilibrada se puede perder mucho peso y lo que es más importante, grasa», destaca Noelia.

Para practicar bootcamp no hace falta ser un superatleta: «puede practicarlo todo el mundo que esté sano, que no tenga ninguna cardiopatía ya que son ejercicios explosivos e intensos. Cada uno puede ir aumentando la intensidad a medida que va mejorando su condición física. No tenemos un grupo de iniciación pero el entrenador adapta cada sesión al nivel de cada uno».

Para que una sesión de bootcamp sea un éxito, la implicación del grupo y del entrenador deber ser total: «Para nosotros es muy importante la labor del entrenador, debe ser el que motive al grupo sacando lo mejor de cada uno. Entrenando en grupo siempre se consigue más resultados que en solitario». Otra de las ventajas del bootcamp es que huye de la monotonía. Cada sesión es distinta, el alumno no sabe nunca a qué ejercicios se enfrentará ese día: «Son entrenamientos muy variados, en los que se trabaja todo el cuerpo. También introducimos juegos, ejercicios en grupo, por parejas... se busca siempre la diversión».

¿Qué es el bootcamp?