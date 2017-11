Alemany: 'Todos los días llego al gimnasio a las siete menos cuarto de la mañana'

Juan Francisco Alemany Marín (Valencia; 12 /11/1963) jugó en la selección española de balonmano y en varios equipos como el Avidesa Alzira, con el que ganó la Copa y la EHF. Tiene en su haber 2.700 goles en la liga española, siendo el máximo goleador de la historia. Se retiró tras 20 años de carrera. Ahora es empresario. Su bagaje con España se resume en 115 partidos internacionales ? y 275 goles anotados.?

P ¿Con ese palmarés se puede decir que su vida es el deporte?

R Lo has definido a la perfección. Sí, mi vida es el deporte. Ahora estoy centrado en los negocios, de vinos y de colchones con mi antiguo compañero Vicente Barberá, y también soy representante de jugadores. El deporte siempre está muy presente en mi vida.

P ¿Sigue jugando al balonmano?

R La edad no perdona. Antes todavía nos reuníamos compañeros como Pachi Peg o Quique Andreu para jugar algún partido, pero tenemos una edad y optamos por menos contacto físico.

P ¿Qué deporte suele practicar en la actualidad?

R Ahora me dedico al gimnasio. Y me lo tomo muy en serio. Voy todos los días. Todas las mañanas. No fallo. A las siete menos cuarto estoy en la puerta para comenzar a entrenar a las siete de la mañana. Algunos me dicen de broma si soy el que lleva las llaves para abrir. Suelo hacer una rutina de una hora o una hora y cuarto. Principalmente hago ejercicios aeróbicos, como cinta, subiendo cuestas y cambiando un poco de ritmo, porque con la edad las rodillas se resienten porque se van ganando kilos.

P ¿De la dieta ni hablamos?

R Eso es más complicado. Más que nada porque debido a mi trabajo suelo comer mucho fuera de casa y resulta complicado. No hago una dieta, pero sí que es cierto que trato de cuidarme y comer sano por una cuestión de salud y de encontrarme bien.

P ¿Aparte del balonmano, es aficionado a algún otro deporte?

R Lo que más sigo es el balonmano. Sobre todo al Puerto de Sagunto. A la semana me puedo ver entre 6 o 7 partidos, entre los que veo en directo o los que veo por televisión. Aparte del balonmano me encanta el baloncesto. Tengo muchos amigos en ese deporte, sobre todo en el Valencia Basket o vinculados con el club, porque además yo empecé jugando al baloncesto antes que al balonmano. Pero decían que no iba a ser alto y por eso comencé a jugar al balonmano. Fíjate lo que es la vida.