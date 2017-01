No a una nueva televisión

No puedo estar más de acuerdo con el contenido de la carta publicada por Fernando Blas acerca de reapertura de la televisión valenciana. La delicada situación financiera de nuestra comunidad desaconseja cualquier medida que incremente el gasto público. Confiar en una mejora en la financiación autonómica y/o, en el pago de la supuesta deuda histórica no deja de ser un brindis al sol. De no conseguirse esos recursos, la reapertura supondrá una mayor carga impositiva o un aumento de la deuda pública, que tendremos que pagar más pronto que tarde. En cualquier caso antes que reabrir la televisión, los valencianos desearían que con su dinero se construyan escuelas, centros sanitarios, infraestructuras y otros gastos de mayor repercusión social, que mejoren nuestra economía y bienestar. Rogaría a nuestros representantes políticos que tuvieran más sensibilidad y empiecen a anteponer los intereses de los ciudadanos a los suyos. El dinero público es del y para el pueblo y no para despropósitos políticos rechazables. Juan Luis Ayas Correas. Valencia.