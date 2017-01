Más sobre la nueva RTVV

Estoy completamente de acuerdo con Mollà Carbonell y su carta «La nueva RTVV» publicada el 14 de enero. Soy valenciano, nacido en 1953 y enamorado de su terreta, de Castellón a Alicante. Por culpa de la inutilidad de los políticos españoles (no han cambiado), mi padre tuvo que salir al extranjero en 1962 para poder dar de comer a su familia, como tantos otros españoles. He regresado a mi tierra 50 años después sin hablar valenciano, aunque lo soy mucho más que algunos que dicen serlo. La nueva RTVV debe tener la obligación de pensar en los miles y miles de personas viviendo en nuestra comunidad y que no son de habla valenciana pero que quieren y se sienten muy bien con nosotros. Luis M. Gabarrón Giménez. El Campello