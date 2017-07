caos en la l67 de la EMT

En las últimas semanas me he visto en la necesidad de utilizar varios días los servicios de la línea 67 de la EMT de València. Y no puedo dar crédito al caos en el servicio. Resulta para mí incomprensible que mientras esperaba en la parada la llegada del autobús, en sentido contrario llegaran a pasar hasta tres vehículos de la línea y ninguno en el sentido en el que yo aguardaba. ¿No se supone que exite un centro de control que regula los horarios y las frecuencias de paso? De esta forma resulta, además, completamente inútil la información «actualizada» que facilita la app de la empresa sobre la previsión de paso de los vehículos. Y además, todo para que, luego, lleguen dos vehículos seguidos, pegadito el uno al otro... Andrés Morocho. València.