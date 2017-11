En el contexto político social actual, en el que parece que no hay nada más en el mundo que el Sr. Puigdemont y ese epitalamio de almanaque al que llaman DUI, me parece que tendríamos que estar un poco más abiertos a la problemática social actual en el resto de temas que afectan al conjunto de los españoles ¿Es que no hay nadie más en el mundo que el señor Puigdemont? ¿No hay más comunidades autónomas que Cataluña?

Ciertamente, no debemos pasar por alto este problema, pero los resultados desfavorables en el último informe PISA siguen de relieve, así como la gran tasa de desempleo y la problemática económica que arrastramos desde hace varios años. ¿Es grave el problema que está originando el señor Puigdemont? Una y mil veces repetiría que si, pero tenemos problema por doble partida, esto nos está haciendo apartar la mirada de este progreso Español que se está dando en muchos ámbitos ciertamente, pero en el que debemos seguir enfocados. ¿Realmente merece la pena continuar con este monotema que ha invadido España?