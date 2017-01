El Benicarló y la UDE se enredan

benicarló/vall de uxó

benicarló. Aguayo, Pablo Traver, Víctor Esbrí, Rada Ribera, Oscar Seva (Genis, min. 89), Javi Bueno (Ismael, min. 75), Pitu (Carlos Sánchez, min. 79), Sergio Bueno, Guillem, Monti y Oscar García (Layo, min. 86). vall de uxó. David, Morme, Pradas, Alvaro, Milán (Josué, min. 55), Agustín (Josete, min. 62), Borja, Ximet, Tolo (Darío, min. 46), Kerin (Eloy, min. 74) y Juanito. a ÁRBITRO: Tébar Hernández, colegio valenciano, ayudado por Pascual Expósito y Giner Aznar. Tarjeta amarilla para: Sergio Bueno, Monti, Oscar García, Josete, Ximet, Darío. eEstadio: En el Municipal Angel Alonso, 300 espectadores.

El Benicarló cedió ayer un empate ante el Vall de Uxó tras un partido muy competido y trabado, lo que motivó pocas ocasiones de gol. El colegiado y sus asistentes protagonizaron el peor arbitraje de la temporada que se recuerda en el municipal, ya que no quisieron ver una tangana; un claro penalti, por derribo a Sergio Bueno a los 82 minutos; y unas manos a un remate de Carlos Sánchez.

Un tiempo para cada equipo, siendo el primero favorable a los visitantes, que tuvieron dos ocasiones para marcar, pero en la primera Aguayo sacó a córner un remate de Ximet y en la segunda Kerin quiso romper el balón y su remate salió fuera.

Al Benicarló le costó mucho llegar al área defendida por David, ya que la zaga visitante siempre se mostró muy contundente.

Tras el descanso fue el conjunto local fue quien llevó el peso del partido, pero sus llegadas al área de la UDE carecieron de remate, lo que obligó a Dani Domingo a mover ficha y comenzar a realizar cambios en busca de mayor profundidad en el juego, siendo a balón parado cuando los benicarlandos pudieron rematar, como un cabezazo de Víctor Esbrí que no encontró portería.

A falta de 16 minutos para el final, Kerin fue sustituido y se mofó del público señalando con el dedo y aplaudiendo sin que el colegiado le sancionase. A ocho minutos para la conclusión, Tébar Hernández no señaló un claro penalti. Es más, sacó tarjeta a los benicarlandos y en la jugada siguiente más polémica, ya que al estar el asistente mal colocado no pudo ver si el balón entró o no en la portería.

A falta de cuatro minutos, en medio de plausos, Layo entró en el campo, tras temporada y media en el dique seco, ya que se lesionó el poco de comenzar el primer partido de la pasada temporada.