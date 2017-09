Castelló empieza las clases con protestas del colegio Sanchis Yago por perder horas de inglés

El departamento de Vicent Marzà responsabiliza al recurso del PP contra su modelo plurilingüe de la reducción de las horas en inglés en el centro

Los centros educativos de la capital de la Plana arrancaron ayer el curso escolar de infantil a bachillerato en una jornada que estuvo marcada por las protestas de madres y padres del colegio público Sanchis Yago por la reducción de las clases en inglés. La orden judicial que paraliza el nuevo plan lingüístico ha dejado sin efecto su modelo de aprendizaje en inglés pactado con el Consell y el último decreto de urgencia transitorio lo ha eludido, con lo que los alumnos de 3 años tendrán dos horas de inglés a la semana frente a las 8 que preveía el centro.

Un centenar de padres y madres se manifestaron ayer en las puertas del CEIP para exigir una rectificación en el citado decreto. El Sanchis Yago es uno de los centros que estrenaron el anterior plan experimental plurilingüe del Consell del PP. La actual conselleria de Vicent Marzà mantuvo un sistema lingüístico avanzado para los alumnos de 3 años del Sanchis Yago -con 8 horas de inglés a la semana- pero el decreto reduce a dos las horas de clases en inglés.

El AMPA lamenta que los padres matricularon a sus hijos pensando en que tenían 8 horas de inglés. Prevé mantener una reunión el jueves en la delegación territorial de Educación y confía en que la conselleria introduzca en el decreto su compromiso inicial.

Fuentes de la conselleria argumentan que la retirada del modelo singular del Sanchis Yago es consecuencia de los recursos judiciales que han derivado en la paralización del plan plurilingüe por parte de los tribunales. Sostienen que el decreto provisional afronta el «vacío legal» que existía tras el mandato judicial y aseguran que legalmente no puede incluir la autorización especial que se aprobó para el Sanchis Yago.

El concejal de Educación, Enric Porcar, manifestó «nuestro disgusto porque los niños y niñas de este colegio no podrán tener las horas de inglés que demanda la comunidad educativa por culpa del Partido Popular». «Desde conselleria se había pactado con el colegio y con los padres y madres que el Sanchis Yago podría impartir las ocho horas de inglés a la semana en primero de infantil y por culpa de que el PP haya llevado el decreto de plurilingüismo a los tribunales esto no podrá cumplirse puesto que el decreto ley aprobado por las Corts el pasado viernes no permite excepciones para casos puntuales como sí contemplaba el decreto recurrido por los populares», remarcó el edil.

Obras de mejora

Porcar visitó los colegios Censal y Carles Salvador y destacó la «máxima normalidad y el buen clima con la que se ha iniciado el nuevo curso». El edil mencionó actuaciones a nivel de obras y mejoras en los colegios de Castelló. «El Carles Salvador y el Censal tienen por fin todos los baños nuevos», resalta Porcar. Otras de las mejoras realizadas han sido cambiar la caldera de combustible de la calefacción del Vicent Artero por una de gas natural, la ampliación y naturalización del patio del Soler y Godes y la adecuación del aula para niños y niñas de dos años en el CEIP L´Illa.