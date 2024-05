El Consell de PP i Vox assumirà el Premi Nacional de Tauromàquia suprimit pel Govern

La Generalitat assumirà el Premi Nacional de Tauromàquia suprimit pel Govern. El vicepresident i conseller de Cultura, Vicente Barrera, ha confirmat que l’executiu valencià recuperarà el guardó amb la mateixa dotació econòmica, de 30.000 euros, i que negocia amb altres autonomies també interessades, com Madrid i Extremadura, per a fer-ho de manera rotatòria.

Barrera ha explicat que el govern valencià de PP i Vox assumirà el premi cancel·lat fa pocs dies pel Ministeri de Cultura davant la “censura” de l’executiu central, al qual ha acusat d’imposar el “pensament únic”. La intenció és recuperar el guardó ja per a este 2024.

Segons ha detallat, la Generalitat atorgarà este reconeixement “mentres dure” eixa “censura”. Este podria ser “rotatori” davant l’interés mostrat per altres governs regionals com Madrid o Extremadura, que també es van posicionar a favor d’assumir-lo després de l’anunci d’Ernest Urtasun.

Desistiment de funcions del Govern

Per a Barrera, mantindre el guardó és una “obligació” del Consell davant el “no compliment” de les seues responsabilitats de “promocionar la cultura” del Govern. “L’obligació legal del Govern és el foment de la cultura i no dictar la cultura segons les seues opinions o gustos personals o segons les seues fòbies o filies”, ha criticat.

La decisió del Ministeri de Cultura va causar irades reaccions en el món taurí i entre nombroses autonomies, la gran majoria governades ara pel PP i algunes per coalicions dels populars amb Vox. Barrera, extorero i amb les competències en la matèria dins del Govern Valencià, va encapçalar les protestes des del primer moment i ja va secundar llavors l’oferiment d’Extremadura de recuperar-los.

Un altre reconeixement extra

Ara fa un pas més i anuncia que el Consell assumirà l’organització, encara que ha insistit que no hi haurà seu fixa de moment per eixes múltiples candidatures autonòmiques, que es podrien anar alternant. Barrera ha deixat oberta la porta a qualsevol autonomia perquè se sume al capdavant taurí de manera “lliure i voluntària”.

El moviment de l’executiu valencià no pot considerar-se sorprenent. De fet, ahir mateix la Conselleria de Justícia, també de Vox, va informar de la creació d’un reconeixement al sector taurí que es va interpretar amb una reacció a la supressió del premi nacional.

