Peñíscola amortiza tres préstamos con remanentes de las obras

El consistorio ha aprobado la modificación presupuestaria gracias a la cual se destinarán 902.000 euros a cancelar tres préstamos, reduciendo así la deuda y las previsiones de pago a bancos para el año próximo. Desde la concejalía de Hacienda se han reunido más de 795.000 euros procedentes de remanentes de tesorería y 107.000? procedentes de las licitaciones de obras, que se han adjudicado por debajo del precio de salida.

Gracias a este logro, el Ayuntamiento de Peñíscola podrá reducir la carga financiera de la deuda para el año próximo en casi un millón de euros, que se suma al 1,3 millones de euros que se amortizan aproximadamente cada año.

No obstante, en el presupuesto del ejercicio 2018 deberá incluirse alrededor de un millón de euros más para la devolución de préstamos, correspondiente a la devolución del capital por el Fondo estatal para el pago de sentencias urbanísticas heredadas de gobiernos municipales anteriores. El alcalde del municipio, Andrés Martínez, expuso en el pleno que «de no ser por los más de once millones de euros de sentencias urbanísticas heredadas, el consistorio finalizaría esta legislatura con deuda cero».