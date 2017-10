«Me he visto hasta tres veces en el suelo»

Marc Márquez reconoció que se había visto en en el suelo «en tres momentos». «En la curva 8 de la última vuelta me he mantenido en la moto por alguna razón, también en la curva 7 y en la curva 3 al pasar a Dovizioso, ahí pensaba que nos íbamos los dos al suelo, porque ha frenado muy pronto y no me lo esperaba y casi nos tocamos, explicó el lider del mundial.

«Lástima que hayamos perdido en esa última curva de la última vuelta; en Misano lo probé y me salió bien y aquí lo he probado y me ha salido medio bien, no bien del todo puesto que hemos perdido cinco puntos y, honestamente, sabía que era una pista en la que Dovi tenía que atacar», manifestó Marc Márquez. «Dos décimas te separan de cinco puntos más, que en verdad son diez, porque son cinco que suma el rival y cinco que dejas de sumar tú, pero lo importante es que vamos once por delante y en carreras así debemos saber usar esa diferencia, aunque no hemos sabido», lamentó Márquez.



Pequeño progreso de Lekuona

Su hermano Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), protagonizó una contundente victoria en Moto2 por delante del también español Xavier Vierge (Mistral 610), que logró su primer podio mundialista, y del malayo Hafizh Syahrin (Kalex). Los valencianos Jorge Navarro e Iker Lekuona corrieron distinta suerte. El primero terminó el 28, mientras Lekuona logró un meritorio decimoséptimo puesto.