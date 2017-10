Abraham Peleteiro, el jugador 21

Abraham Peleteiro ya está preparado para debutar. O mejor dicho, para redebutar. El lateral diestro gallego entrena con normalidad y esta disposición del entrenador Frank Castelló, que será el que decidirá cuándo le empiece a dar minutos. El futbolista se lesionó de gravedad hace ocho meses y, tras superar el calvario de la recuperación, en cuanto lo crea conveniente el técnico podrá volver a pisar un terreno de juego. De hecho, pudo haber tenido minutos el domingo en el amistoso contra el Mumbai City, pero prefirió no arriesgar.

«Ya estoy para jugar. Cuando el técnico quiera me puede utilizar. He seguido a rajatabla los plazos de la recuperación, y he trabajado duro para llegar a este momento», aseguró el zaguero coruñés. Su lesión ya es historia y ahora por su cabeza solo pasa el poder volver a sentirse futbolista. Será el jugador número 21 de esta plantilla del Castellón que intenta corregir los errores, especialmente defensivos, que le están penalizando tan caro en los minutos finales de los partidos.

Abraham es un lateral diestro de largo recorrido, con llegada hasta la línea de fondo para centrar o para inventarse trallazos espectaculares de larga distancia Tras haber visto desde la grada los primeros partidos de esta temporada, valora lo que han sido estos dos primeros meses de competición: «El equipo ha empezado bien, pero por errores puntuales no nos permiten estar más arriba. Hay que tener confianza porque estamos trabajando bien. Hay un buen grupo y yo voy a intentar aportar mi granito de arena», dijo el lateral diestro del Castellón.

Con Abram Peleteiro en buen estado de revista, tendrá que pelear con el ondense Luismi Ruiz, quien no presenta ninguna lesión tal y como confirmaron las pruebas médicas a las que fue sometido ayer.