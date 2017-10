Vila-real recibe un nuevo revés judicial por las irregularidades urbanísticas de la etapa del PP

El Ayuntamiento de Vila-real sufrió ayer un nuevo revés judicial, que pone en serias dificultades las arcas municipales, al recibir la respuesta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) respecto al recurso que interpuso hace un año, tras conocer la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Castellón, en la que se le obligaba a devolver el solar donde se ubica el jardín Botànic Calduch, ocupado ilegalmente por el gobierno del PP en 2010.

El dictamen del TSJCV vuelve a desestimar la alegación presentada por el actual equipo de gobierno que, aunque no discute la ilegalidad de la operación urbanística realizada por los populares, discrepa sobre el valor de los terrenos, realizada por un perito años atrás y que cifra en 4,5 millones de euros –a los que habría que añadir los intereses- el precio del solar. «Un día más me veo obligado a anunciar otro golpe judicial para este ayuntamiento, que no gana para disgustos por culpa de la nefasta gestión urbanística realizada por el PP durante 16 años y que, a día de hoy, seis años después del cambio de gobierno, seguimos pagando día tras día», afirmó el alcalde, José Benlloch.

El primer edil recordó que el anterior equipo de gobierno ocupó el solar «sin dialogar ni pagar un solo euro a su propietario a tan solo siete meses de las elecciones de 2015, con la única obsesión de inaugurar, a cualquier coste, nuevas infraestructuras».

«Como es obvio, el dueño del terreno fue a los juzgados a defender sus derechos y seis años después se dictó la primera sentencia en contra del Ayuntamiento», explicó Benlloch. Un auto que «recurrimos hace escasamente un año, no porque consideremos que no tiene razón -al contrario, se le ha usurpado su propiedad y merece una respuesta-, pero no estamos de acuerdo con el precio que un perito estipuló en el pasado para el solar, tasado en 4,5 millones y que con los intereses podría rondar los seis millones».

«Lo que sí está claro es que la sentencia dice que el Ayuntamiento debe inscribir el terreno en el Registro de la Propiedad a nombre del propietario y volver a empezar haciendo las cosas bien», apuntó.



Cinco millones por pagar

Por ello, Benlloch lamentó y advirtió que «nos encontramos en un punto muerto y lo único que podemos hacer en este momento, en el que tenemos sobre la mesa cinco millones de euros pendientes por pagar de varios empastres del Partido Popular, es volver a recurrir».

El alcalde indicó que «en ningún momento lo hacemos para ganar tiempo -algo que otros sí que hacen a conciencia y que implica una falta de ética brutal-, nosotros sólo queremos discutir el informe de valoración del terreno y hacer entender que ese espacio a día de hoy no vale dicha cantidad».

Asimismo, el primer munícipe reiteró que «el jardín se salva, no lo vamos a devolver, vamos a luchar por solucionar este empastre que si se hubiese gestionado de manera correcta cuando gobernaba el PP, ahora no lo tendríamos».

En este sentido, Benlloch anunció que «además de recurrir, por responsabilidad y por prudencia, este equipo de gobierno está trabajando en un reajuste económico en el presupuesto de este año para conseguir fondos, en previsión de lo que pueda pasar, ya que estamos gastando mucha energía en gestionar el pasado y queremos que todo salga bien. Este es un equipo transparente que siempre ha informado a la población de lo que ocurre y queremos dejar claro que estos casos no son culpa nuestra», concluyó el alcalde.