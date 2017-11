«Es sorprendente que siga habiendo estos reductos de intolerancia»

El rechazo al artículo «homófobo» publicado en la hoja parroquial de Nules se hizo ayer visible en la plaza Mayor de la localidad.

En un acto organizado por el colectivo Queer-Fest, medio centenar de personas se concentraron en un acto de protesta y visibilidad de la diversidad afectivo-sexual y de familia en Nules.

Según explicó el vocal de Queer-Fest, José Luis Bellés, se trataba de «visibilizar la imagen de Nules como un municipio diverso, plural y diferente y de apoyar a la comunidad LGTBI y a las familias en general de Nules, y no visibilizar ese Nules de la intolerancia que se ha mostrado estos días».

Al respecto, Bellés apuntó que la familia tradicional, tal y como la entiende la Iglesia, «no es el único modelo en la sociedad» y, según añadió, la hoja parroquial «se ha cebado mucho con los diferentes modelos de familia».

En el texto que incluía la hoja parroquial y que fue retirado, titulado «Romance de alumno de escuela moderna y avanzada», se podían leer versos como «Papá, por favor, escucha: llévame a un cole normal. Que este colegio de ahora. Me está empezando a asustar». Y seguía: «De los niños de mi clase, no hay dos que sean igual, porque aquí los profes quieren mucha originalidad; A Juan les gustan las niñas, igual que a ti mamá; A Curro, niñas y niños, para mayor variedad, A Pedro solo los niños, Que al fútbol saben jugar; Vicente no se decide, prefiere experimentar».

Para el colectivo Queer-Fest, «todo el escrito en sí es un despropósito porque no sólo está atacando al colectivo LGTBI sino que está atacando a cualquier modelo de familia que no sea el modelo tradicional». El secretario de este colectivo, Isaac Sempere, añadió que «es sorprendente que tal y como va avanzando la sociedad, siga habiendo esos reductos de intolerancia, y más por parte de una institución pública que tiene voz, tiene foro, y tiene púlpito para lanzar estas declaraciones».

Junto a los miembros de este colectivo, la concentración de ayer, en la que se desplegó una gran bandera del colectivo LGTBI también contó con vecinos de Nules y otros municipios como la Vall d'Uixó que mostraron su rechazo al artículo publicado. Entre ellos estaba Carmen Broch, vecina de Nules de 80 años y que comentó que «personas como este ser son las que conseguir alejar a la gente de la iglesia».

La juventud tampoco faltó a esta cita y Mª Pilar y Lorena, del colectivo Rebeldía Violeta, sintieron «ofensa e impotencia» tras la lectura de la hoja parroquial. «El texto ataca a la libertad de las mujeres, y potencia la exclusión de los niños que critica el texto». Tanto ellas como otros vecinos aseguraron que las disculpas del párroco, Esteban Badenes tras eliminar la publicación «no nos son suficientes, porque las palabras se las lleva el viento».



Respuesta del Obispado

Entre los presentes también estaba el alcalde de Nules, David García, quien explicó que ayer recibió una carta del Obispado «y están en el tema y tomarán la decisión más adecuada». García añadió que «creo y quiero pensar que se arrepiente» y que, a pesar de las disculpas recibidas personalmente por el párroco y de seguir teniendo trato con el mismo «es un tema que no vamos a olvidar porque no hemos sentido dañados en la dignidad humana».