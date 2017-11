«El día que menos merecimos es el día que más nos llevamos»

El Castellón venció en Silla y encadenó la segunda victoria consecutiva. Los seis puntos dan aire al equipo y al entrenador, Frank Castelló, que ha salvado una situación extrema y encara ahora desde otro prisma el partido del próximo domingo. Si gana al Olímpic de Xàtiva en Castalia, el Castellón volverá a los puestos de promoción de ascenso. Ayer a los albinegros les pasó algo que suele pasar en el fútbol. En caso de tropiezo injusto las explicaciones suenan a excusa. En caso de victoria injusta, o casi, siempre asoma el rédito numérico de la clasificación para el consuelo. «A mí no me gusta juzgar desde el resultado», apuntó Frank, «por eso lo digo, es el día que menos merecimos y es el día que más nos llevamos».

.

En el segundo tiempo, con 0-1, llegaron los problemas. «El Silla nos ha sorprendido y aquí ganarán pocos», explicó Frank Castelló, «en la segunda parte no hemos generado. Pensábamos tocarla más desde atrás, pero nos apretaron mucho y no tuvimos circulación. William era el único que se la quedaba, pero físicamente no daba para más y sin él nos hemos echado atrás».

Frank señaló dos factores que explican los apuros del Castellón en la categoría, la igualdad en el grupo y las bajas del equipo. «Esta temporada Tercera tiene más nivel que nunca», afirmó, «hay diez equipos que tranquilamente pueden aspirar a play-off, y cualquiera puede perder con cualquiera. Esta semana el líder ha empatado en casa. Lo vamos a ver cada semana, que hay para todos». El otro factor son las lesiones. «Hay que tener en cuenta que hoy (por ayer) perdimos a Enrique, que es un puntal en la defensa. Arturo ha estado lesionado. A Abraham lo estamos esperando, y otros como Ferreres, William o Iván Sales no tienen ritmo, y deben ir cogiéndolo mientras competimos. Cuando estemos bien vamos a ir hacia arriba seguro», dijo.

Frank Castelló fue preguntado por su continuidad en el banquillo. Dos victorias consecutivas le valen para evitar turbulencias, justo cuando asomaban las primeras protestas en las gradas. «Yo no me he visto nunca fuera del banquillo, pero llevo mucho tiempo en esto y sé que mandan los resultados. Estoy tranquilo porque confío mucho en el grupo humano, los jugadores están dando la cara y vamos a ir a más seguro». Frank volvió a referirse la «injusta» crítica que generó el 2-1 con el Paiporta. «Hicimos 90 minutos muy buenos y 3 muy malos». En los 90 muy buenos el Paiporta tiró dos palos y Zagalá paró un penalti, entre otras acciones de mérito.