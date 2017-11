La XV Mostra de Teatre Amateur Vila de l'Alcora levanta el telón con «Hereus»

Ya está todo listo para el inicio de la XV Mostra de Teatre Amateur Vila de l'Alcora que comienza hoy con la puesta en escena de la obra Hereus a cargo del grupo de teatro Pla i Revés, de Altea. Se trata de una versión libre de Joan Carratalá, quien protagoniza la obra junto a Maties Serrat, bajo la dirección de Vicent Lloret.

Hereus?un per tu dos per mi es una comedia en la que dos hermanos, hartos de su situación vital, llegan por diferentes caminos a la conclusión de que cada uno de ellos tiene más derecho que el otro a quedarse con una herencia que no llega nunca.

El ciclo se celebrará durante cuatro fines de semana, los sábados 18 y 25 de noviembre y 2 y 9 de diciembre, con representaciones gratuitas que tendrán lugar en el Auditorio de la Caja Rural, a las 20 horas.

Tras Hereus, el grupo Barana Teatre, de Albalat dels Sorells, representará el sábado 25 Dement Forte, de Joan Soler.

La agrupación Zorongo Teatro, de Bétera, pondrá en escena el sábado 2 de diciembre Enroc de Reines, de Pascual R. Huedo. Y el 9 de diciembre, la Asociación de Teatro Pànic Escènic, de València, pondrá el punto y final a la Mostra con la representación de la obra Les Ànimes de Lorca, escrita por Iria Márquez y dirigida por Amparo Sospedra.