El Consell financiará el 90 % de las obras del colector de aguas entre Castelló y Borriol

El secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Alvaro, visitó ayer Borriol con motivo del convenio suscrito entre la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (EPSAR), la Conselleria de Medio Ambiente y la Diputación de Castelló para llevar a cabo una treintena de actuaciones de infraestructuras de saneamiento y depuración en la provincia. El Consell destinará a este plan 8,8 millones, de los que 2,6 corresponden al colector que unirá las depuradoras de Borriol y Castelló para terminar con problema de saneamiento de aguas del municipio.

La Generalitat asumirá el 90% de las obras y el resto correrá a cargo de la Diputación, que también financia la redacción de los proyectos. «Con este convenio finaliza todo un proceso de obras que se tenían que hacer desde 2005 y no se han hecho y que, en los últimos años, algunas de ellas han estado perjudicadas y demoradas por procesos judiciales como el que ha habido en Borriol, porque altos cargos de la Diputación tenían intereses, terrenos, y esto desencadenó en sentencias judiciales por casos evidentes de corrupción», explicó Julià Álvaro.

Álvaro recordó que la planta de Borriol «estaba vertiendo aguas de manera irregular y provocaba sanciones para el ayuntamiento, y no era el único caso. Este plan servirá para inutilizar la instalación, que no estaba funcionando bien, para convertirla en el punto de recogida de las aguas residuales para hacer después una impulsión un poco más hacia el norte y luego, prácticamente por gravedad, llegará a la depuradora de Castelló». Sobre plazos, Álvaro dijo que el inicio de los trabajos «es inminente. Deberían haberse ejecutado este año. No ha podido ser, pero a partir del año que viene se pondrá en marcha la obra».

«Es una buena noticia tantos años después de que se creara esta necesidad. Primero se estimaron unos terrenos para una depuradora propia y después se modificaron. Luego salió el escándalo de la corrupción alrededor de la adquisición de los terrenos y que terminó con condenados», valoró el alcalde Silverio Tena, que destacó que «la Generalitat es la administración que asume el grueso del coste». Tena recordó que la actual planta fue ideada para una localidad de 2.500 habitantes, por los más de 5.000 vecinos que tiene ahora Borriol.



Más obras

Dentro del plan del Consell, con 8,8 millones se van a llevar a cabo obras de saneamiento y depuración que quedaron pendientes en los convenios de las mismas características suscritos en junio de 2005 y octubre de 2010.

Las infraestructuras de saneamiento y depuración que la EPSAR va a desarrollar en la provincia de Castelló son: EDAR en Castillo de Villamalefa, Fuente de la Reina, Fuentes de Ayódar, Herbés, Matet, Castell de Cabres, Sacañet, Torralba del Pinar, Zorita del Maestrazgo y Viilamalur. EDAR y colector en Sarratella, Villanueva de Viver, Barracas, Xodos, Argelita, Pavías, Alcudia de Veo y Vallibona. Bombeos hasta Pavías en Higueras, hasta La Mata y EDAR en Olocau del Rey, hasta Zorita en Palanques, hasta Forcall en Todolella y en Villores y hasta Caudiel y la EDAR en la localidad de Benafer.

Además, obras de protección en la depuradora de Cabanes, ampliación de las estaciones de Forcall, Santa Magdalena, Cinctorres y Ribesaltes y modificaciones en los sistemas de depuración de Torre Endomenech, Llucena, Vilanova d'Alcolea y Benlloc.