Zarpa el sexto barco desde Castelló a Estados Unidos con 2.500 Tn de clementinas

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha destacado el "apoyo firme" y la "estrecha colaboración" que "el Gobierno de España brinda a los empresarios del sector citrícola para diversificar los mercados de destino "de gran potencial de futuro, como China, Corea, Canadá o Australia, entre otros, y que se suman a algunos ya muy maduros, como los de la Unión Europea y Estados Unidos".

Moragues ha hecho estas declaraciones en el transcurso de la visita que ha realizado hoy al puerto de Castelló, para conocer de primera mano las tareas de carga del buque Mexican Bay, que partirá en las próximas horas con destino al puerto de Filadelfia, en EEUU, con 2.500 toneladas de clementinas en sus bodegas.

Se trata del sexto barco que parte este año desde PortCastelló con destino al mercado norteamericano, "un destino más que interesante, dado el alto poder adquisitivo de los consumidores, al tiempo que contribuye a diversificar las áreas, lo que redunda en una mejora de los precios de la fruta, mejorando la rentabilidad de toda la cadena agroalimentaria, hasta llegar al productor".

Espíritu emprendedor de los citricultores

"Hoy, en esta visita, quiero destacar una vez más el espíritu emprendedor de los citricultores y comerciantes castellonenses y valencianos, que empezaron las exportaciones a Estados unidos en los años 80, que si bien el volumen exportado a este destino ha ido decayendo en estos últimos años por la competencia que supone Marruecos y los países del cono Sur, han sido capaces de abrir nuevos mercados con fuerte demanda que crece día a día como puede ser China, Corea o Australia", ha añadido Moragues.

Según las estadísticas oficiales, las exportaciones a Corea han pasado de 2.128.000 de kilos (2.128 toneladas) en la campaña 2014-2015 a 2.582.000 de kilos (2.583 toneladas) en la campaña 2016-2017. En esta última campaña de 16 almacenes inscritos 6 pertenecían la Comunitat Valenciana lo cual supone un 37,5% del total y de estos 1 a la provincia de Castelló.

En cuanto a las exportaciones China a nivel del Estado Español se ha pasado de 3.136.000 de kilos (3.136 toneladas) en la campaña 2014-2015 a 19.580.000 de kilos (19.580 toneladas) en la campaña 2016-2017 ello supone un crecimiento se han multiplicado por seis. Respecto a esta última cifra desde la Comunitat Valenciana se han exportado 12.248.000 de kilos (12.248 toneladas) lo cual supone un 62,55 %. "Siendo el Servicio de sanidad Vegetal de Castelló el que más certificados emitió de toda España. En esta última campaña de los 46 almacenes que realizaron efectivamente exportaciones 26 pertenecían la Comunitat Valenciana lo cual supone un 56,52 % del total y de estos 5 correspondían a la provincia de Castellón", ha subrayado el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

"Las previsiones para este año aún son mejores que estos años anteriores, aunque estas campañas de envío de naranjas de segunda temporada empiezan más tarde, por lo que no se puede valorar aún el resultado de las mismas, y habrá que esperar", ha añadido Juan Carlos Moragues.

Especialmente valiosa es la fruta este año, como consecuencia de la caída de la producción. Según los aforos, para la vigente campaña 2017/2018 se prevé una cosecha citrícola de 3.143.984 toneladas, de las cuales 611.800 toneladas corresponden a la provincia de Castellón. Esto supone para esta provincia una reducción del 23,6 % inferior a la de la campaña precedente, con una merma del 24% en mandarinas y del 21,8% en naranjas. Dentro de las mandarinas, se espera una reducción significativa en la producción de la clemenules, variedad reina en la provincia, cuantificada en una disminución del 30,3% lo que supone un descenso de la producción de 131.140 toneladas, como consecuencia de los efectos meteorológicos y del propio ciclo natural de los cultivos.

Los envíos a EEUU

"Hasta el 30 de noviembre, desde el puerto de Castellón han salido 9.575 toneladas de cítricos. Puede haber algún barco más, que se cerrará en los próximos días y semanas, algo que dependerá de la demanda del mercado de destino y las posibilidades comerciales que tengan los exportadores", ha indicado el delegado del Gobierno, quien afirma que la previsión es que este año se envíe "el mismo nivel de volumen de naranjas que la pasada campaña, cuando fueron 12.415 toneladas y 6 buques, a un mercado que además de gran prestigio y alto poder adquisitivo". Los empresarios citrícolas castellonenses representan el 20% de la cuota de mercado en el país.

Destaca que el 80% de las naranjas que se envían a Estados Unidos se hace a través del puerto de Castellón, que es además el único de la Comunitat Valenciana que expide la fruta al país norteamericano por el sistema de bodega. "Hay que tener en cuenta que la mayor demanda de este producto se produce para dos de las festividades más importantes de Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias y las Navidades, y que la duración estimada del viaje hasta el puerto de Filadelfia es de 14 días", ha añadido el delegado.

El Gobierno de España participa en la campaña citrícola a EEUU a través de la Dependencia del Área de Agricultura y Pesca, mediante un inspector de Sanidad Vegetal y otro contratado especialmente para esta finalidad, que son los encargados de realizar las inspecciones del producto previo al embarque, así como de que los lotes se confeccionen adecuadamente en los almacenes adscritos a esta campaña. Además, el Servicio Provincial de Comercio Exterior es responsable del programa de control de calidad del producto así como toma de muestras para el programa voluntario de control de residuos de plaguicidas que se realiza de forma conjunta con los inspectores de Sanidad Vegetal. Estas actuaciones se realizan por los inspectores del SOIVRE.

La campaña es gestionada informáticamente a través de la aplicación informática CEXVEG dependiente de la Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y Control de Fronteras, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En la citada aplicación se registran los Polígonos y parcelas de los campos cuya fruta se va a destinar a la exportación a Estados Unidos, los operadores y los exportadores.

Asimismo en las instalaciones del Puerto de Castellón se encuentra ubicado el almacén frigorífico FRICASA donde se realiza el tratamiento de frío de toda la fruta previa a su embarque con instalaciones autorizadas donde se realiza la inspección física de la misma previa al embarque.

Para poder realizar esta campaña anualmente se llega a un acuerdo bilateral con Estados Unidos "Preclearance Operational Work Plan for the Export of Swwt Oranges, Clementines and other Mandarins from Spain". Mediante el que se establece un plan de trabajo con ellos que los operadores deben cumplir firmemente para poder continuar con las exportaciones a este país.

Esta campaña es gestionada conjuntamente por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y por el Ministerio de Economía y Competitividad, con la colaboración de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. La campaña es dirigida a nivel nacional por el Coordinador Regional de Sanidad Vegetal de la zona 3, adscrito a la Dirección de Área de Agricultura y Pesca de Valencia.